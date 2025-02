Spieler fragen sich, wofür es ein Feature in Monster Hunter Wilds überhaupt gibt

Monster Hunter Wilds bietet eine lebendige Welt mit einer weitreichenden Flora und Fauna. Wie im Vorgänger lassen sich die kleinen, endemischen Lebewesen mit einem Netz fangen. Allerdings fragt sich die Community, warum es diese Funktion im neuen Teil überhaupt noch gibt.

Warum ist die Community verärgert? Neben den großen Monstern gibt es auch viele Kleintiere, die die Welt von Monster Hunter Wilds bewohnen. Diese könnt ihr mit eurem Fangnetz einfangen. Ebenso könnt ihr Fische angeln.

Im Vorgänger Monster Hunter World konnte man seine gefangenen Tierchen dann in seinem eigenen Zimmer freilassen und als Haustiere halten. Das wird in Monster Hunter Wilds nicht mehr möglich sein, was für große Enttäuschung bei den Fans sorgt. Dadurch stellt sich ihnen auch die Frage, warum man die Tiere überhaupt noch fangen sollte.

Warum ist es nicht mehr möglich, Haustiere zu halten? In Monster Hunter Wilds fällt das eigene Zimmer weg, da es keinen einzelnen festen Ort mehr gibt, zu dem man immer wieder zurückkehrt. Stattdessen hat jedes Gebiet ein Basislager und mehrere kleine Feldlager, die ihr errichten könnt.

Letztere lassen sich zwar auch personalisieren, allerdings schließt das bisher die Inneneinrichtung aus. Lediglich das äußere Zelt und die Außenmöbel könnt ihr individualisieren. Ihr habt also zurzeit keine Möglichkeit mehr eure gefangenen Wesen zu präsentieren.

Im Forschungszelt in eurem Basislager in der Windebene tauchen sie aber ab und zu auf. Welche Tiere sich dort zeigen ist allerdings zufällig und ihr könnt es nicht steuern.

„Spiel klingt wie eine 10/10, aber das war mein absoluter Favorit in World.“

Was sagen die Fans dazu? In einigen Threads auf Reddit lassen die Spieler ihrer Enttäuschung freien Lauf. Sie fragen sich, warum man das Feature dann überhaupt übernommen hat (via Reddit). Gerade das Ausstellen im eigenen Zimmer sei der ganze Spaß daran gewesen, sich auf die Suche der Tierchen zu machen und sie zu jagen (via Reddit).

Local-Change414 schreibt in seinem Thread auf Reddit: „In den ersten Rezensionen heißt es, dass man sein eingefangenes endemisches Lebewesen nirgendwo platzieren kann. Ich bin gerade so wütend und traurig. Ich liebte dieses Feature in World“

h4lfaxa kommentiert darunter via Reddit: „Ja, das ist buchstäblich der EINZIGE Teil, bei dem ich die Augenbrauen hochziehe. Base World hat das so gut gemacht. Hoffentlich mit dem G-Rang!“

StinkeroniStonkrino überlegt via Reddit: „Wahrscheinlich das Traurigste, was ich in den Rezensionen gelesen habe, um ehrlich zu sein. Es war schön, einfach zu Hause in MHW zu entspannen und die Haustiere zu füttern. Hoffentlich wird es später hinzugefügt, wenn genug Leute danach fragen“

callisto_is_crazed schreibt in einem anderen Thread via Reddit: „Spiel klingt wie eine 10/10, aber das war mein absoluter Favorit in World.“

Die Fans hoffen, dass die Möglichkeit, das eigene Zelt auch innen anzupassen und die Tiere dort auszustellen noch mit einem Update in Zukunft hinzugefügt wird.

Wofür sollte man in Monster Hunter Wilds die Tiere dann noch fangen? Für das Fangen der endemischen Wesen erhaltet ihr Gildenpunkte, die ihr gegen Items oder nützliche Funktionen eintauschen könnt. Ebenso macht es einigen Spielern Spaß, alle Einträge im Lexikon zu sammeln.

