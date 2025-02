Die ersten Tests zu Monster Hunter Wilds sind da – Das sagen die Reviews auf Metacritic

26 Jahre altes Buch erklärt, warum ihr in Baldur’s Gate 3 starken Loot in alten Kisten findet

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Baldur’s Gate 3 stellt die neuen Klassen in einer Video-Reihe vor, fängt direkt mit der besten und der schlechtesten an

Was wird positiv hervorgehoben? In Monster Hunter Wilds ist die Welt wieder der Star und wird auch gelobt. Vor allem die dynamischen Änderungen wie die Wettereffekte. Auch der klassische Gameplay-Loop scheint wieder gut zu sein. Hardcore Gamer kritisieren das Pacing am Anfang des Spiels.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Seit wann gibt es die Reviews? Monster Hunter Wilds erscheint am 28.02.2025 und am 24.02.2025 um 16 Uhr ist das Review-Embargo für Tests und Reviews gefallen. Monster Hunter Wilds kommt dabei ziemlich gut weg. Auf Metacritic hat das Spiel auf dem PC aktuell einen Score von 89 von 100 Punkten bei 49 Reviews (Stand: 24.02.2025 16:32 Uhr)

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to