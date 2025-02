Monster Hunter Wilds: Alle wichtigen Charaktere in der Liste

In Monster Hunter Wilds spielen die Charaktere rund um euren Jäger eine größere Bedeutung in der Geschichte als je in einem Teil zuvor. MeinMMO stellt euch die wichtigsten vor.

Warum sind die Charaktere wichtig? Anders als in vorherigen Abenteuern von Monster Hunter ist eure Geschichte als Jäger eng mit den Charakteren von Monster Hunter Wilds verwoben. Sie begleiten euch auf eurer Reise durch das Verbotene Land und bleiben nicht an einem bestimmten Ort, zu dem ihr immer zurückkehrt. Dabei bringen alle ihre ganz speziellen Eigenheiten mit sich.

Die Story in Monster Hunter Wilds ist voll synchronisiert und auch euer Jäger erhält erstmals eine eigene Stimme, mit der er auch ganze Sätze spricht. Die Geschichte ist weit filmischer erzählt als in anderen Teilen, wodurch auch die Charaktere, die euch begleiten, an Wichtigkeit gewinnen.

Damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir euch die wichtigsten Figuren der Geschichte einmal vor.

Charaktere der Avis-Einheit

In Monster Hunter Wilds werdet ihr von der Jägergilde auf eine Expedition geschickt, nachdem ein mysteriöser Junge bei der Gilde auftaucht und von einem Monster berichtet, das sein Dorf zerstört hat. Diese Expedition ist in kleinere Einheiten unterteilt, denen unterschiedliche Aufgaben zugeteilt sind.

Ihr gehört als Hauptcharakter der Geschichte der Avis-Einheit an und seid mit der Aufgabe betraut, den mysteriösen Jungen zu beschützen und nach dem Monster zu suchen, das als „Weißer Geist“ bezeichnet wird. Neben euch finden folgende Charaktere Platz in dieser Einheit:

Palico

Palico

Dieses knuffige, katzenartige Wesen steht euch als treuer Partner zur Seite. Dabei ist er nicht nur unterhaltsam, sondern hilft euch auch immer wieder aus der Patsche, indem es euch heilt oder die Aufmerksamkeit eines Monsters auf sich lenkt.

Ihr könnt sie wie euren eigenen Jäger im Editor individualisieren und mit Ausrüstung ausstatten. In Monster Hunter Wilds beherrschen die Palicos erstmals auch die menschliche Sprache, sodass auch sie voll vertont an Unterhaltungen teilnehmen können. Allerdings nur, wenn ihr das wollt. Ihr könnt sie auch einfach weiter „katzisch“ sprechen lassen.

Alma

Alma

Alma nimmt die Rolle der Feldexpertin eures Jägers ein und begleitet euch auf euren Erkundungen und Jagden. Dabei hat sie auch den ein oder anderen Tipp für euch parat – es lohnt sich also, ihr auch während der Kämpfe zuzuhören.

Sie verwaltet eure Quests, Jagdaufträge und Genehmigungen und ist damit eure erste Anlaufstelle, wenn ihr nach Aufgaben sucht. Sie forscht sehr gern und interessiert sich besonders für alte Relikte und Archäologie.

Gemma

Gemma

Gemma ist die Schmiedin eurer Einheit. Mit ihrem wissbegierigen und spritzigen Gemüt hält sie alle auf Trab. Sie interessiert sich für alles, was mit Feuer zu tun hat und zögert nie andere Experten um ihren Rat zu fragen.

Wenn ihr Monsterteile oder andere Materialien sammelt, wendet euch vertrauensvoll an sie. Sie stellt euch daraus Waffen und Ausrüstung her oder verbessert eure schon vorhandenen Teile.

Nata

Der mysteriöse Junge, dessen Dorf vom Weißen Geist angegriffen wurde. Er begleitet euch auf eurer Reise und versucht sein Volk wiederzufinden, das sich die „Hüter“ nennt.

Er trägt einen Anhänger um den Hals, dessen Material einige Fragen aufwirft, die es zu beantworten gilt. Eure Einheit ist damit betraut, ihm bei der Suche zu helfen und ihn zu beschützen.

Charaktere der Astrum-Einheit

Eine weitere Einheit, die der Expedition angehört, ist die Astrum-Einheit. Sie kümmern sich vor allem um die Logistik und die Erforschung des Verbotenen Lands. Sie begleiten euren Jäger immer wieder bei Erkundungen und der Suche nach neuen Lagerstellen.

Olivia

Olivia

Olivia ist die Jägerin der Astrum-Einheit und heizt Monstern vor allem mit ihrem Hammer ein. Mit ihrem ausgeprägten Beschützerinstinkt und ihrer resoluten Art hat sie früher Sondermissionen für die Jägergilde erledigt und ist jetzt die Leiterin der Astrum-Einheit.

Meist sieht man sie im Doppelpack mit Erik, auf den sie immer mit Argusaugen aufpasst, während er aufgeweckt die Umwelt erkundet. Ebenso kommt sie euch als Hilfsjäger zur Hilfe, wenn ihr keine Mitspieler findet oder ihr lieber mit KI spielen wollt.

Erik

Erik

Erik ist Olivias Feldexperte und der Biologe der Astrum-Einheit. Er ist für die Erforschung der Ökosysteme und Monster zuständig und sich dabei auch nicht zu schade, Gifte oder unbekannte Flüssigkeiten an sich selbst zu testen.

Sein Wissen genießt hohes Ansehen, doch sein Wissensdurst führt ihn nicht selten in brenzlige Situationen, aus denen er dann von euch oder Olivia gerettet werden muss.

Werner

Werner

Werner ist der Schmied der Astrum-Einheit und manchmal etwas kauzig. Er ist ein ausgezeichneter Physiker und Forscher in der Waffentechnik und im Ingenieurswesen, weshalb er für Gemma eine Art Vorbild ist.

Athos

Athos

Athos ist Olivias Palico und immer an ihrer Seite. Er gehört zu den Elite-Palicos und hat schon einige Kämpfe auf seinem Buckel. Trotzdem ist er immer freundlich und motiviert und steht Olivia zur Seite, wenn sie euch im Kampf unterstützt.

Andere wichtige Charaktere

Fabius

Fabius

Fabius ist einer der Anführer der Jägergilde und war selbst einmal Jäger. Er koordiniert die Expedition und ihre Einheiten und ist somit euer Chef.

Er ist auch die Person, die euch mit der Aufgabe betraut, die Avis-Einheit anzuführen und Nata zu beschützen.

Das Dorf Kunafa

Das Dorf des pfiefenden Windes, Kunafa

Zu Beginn der Geschichte rettet ihr die Geschwister Y’sai und Nona (die beiden Charaktere rechts im Bild). Y’sai gehört zu den Saikrii-Reitern und beschert euch als Dank für eure Hilfe, euer eigenes Reittier. Das Dorf ist bekannt für die Saikriis und die Viehzucht und macht unglaublich leckeren Käse.

Zotah (in der Mitte des Bildes) führt die Saikrii-Reiter an und passt mit Argwohn gegenüber Fremden auf das Dorf auf, während die Älteste die Siedlung verwaltet.

Die Wudwuds

Die Wudwuds

Die Wudwuds sind ein Volk, das im Karminwald heimisch ist. Sie leben im Einklang mit dem Wald, der ihnen hoch und heilig ist. Sie beherrschen die menschliche Sprache, haben dabei aber eine sehr lustige und liebenswerte Redensart. Ebenso treiben sie einseitigen Handel mit den umliegenden Völkern.

Rokko

Wudwud Rokko

Rokko ist ein Wudwud, allerdings ist er anders als die anderen Wudwuds. Er durchstreift die Wildnis auf der Suche nach Abenteuern und trifft dabei auch auf euch.

Das Dorf Azuz

Das Dorf Azuz, Heimat der Schmieden

Im Zentrum des Dorfes Azuz steht eine riesige Schmiede, um die sich über die Jahre nach und nach die Siedlung gebildet hat. Es wird bewohnt von Völkern aus geschickten Handwerkern, die Zugriff auf seltene Materialien und altes Wissen haben.

Neben den Charakteren spielen aber vor allem die Monster die wichtigste Rolle in Monster Hunter Wilds. Wer sich einen Überblick verschaffen will, kann in unserer umfangreichen Monster-Liste vorbeischauen: Monster Hunter Wilds: Alle derzeit bekannten Monster in der Liste