Die 5 besten Waffen für den Einstieg in Monster Hunter Wilds

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Außerdem haben Doppelklingen keine komplizierten Auflade- oder Timing-Elemente, was den Einstieg erleichtert. Einsteiger können sich so ganz auf das Angreifen und Ausweichen konzentrieren. Diese Dynamik macht Doppelklingen ideal für Spieler, die direkt ins Geschehen eintauchen wollen, ohne vorher Kombos büffeln zu müssen.

Auch, wenn Schwert und Schild im Vergleich zu den anderen Waffentypen erstmal langweilig klingen mag, ist diese Kombi die wohl vielseitigste Möglichkeit für Neulinge. Sie ermöglicht schnelle Angriffe und einfache Ausweichmanöver, wodurch Spieler flexibel bleiben und nicht in langwierigen Kombis gefangen werden. Gleichzeitig bietet das Schild die Möglichkeit, Angriffe abzuwehren, was gerade für Neulinge mehr Sicherheit schafft.

Die Qual der Wahl führt häufig dazu, dass Spieler zunächst zu den besonders „coolen“ oder „exotischen“ Waffentypen greifen, weil sie das Interesse auf sich ziehen. Doch gerade die haben es meistens in sich, was Komplexität und Handling angeht.

Waffen spielen in Monster Hunter eine tragende Rolle – so auch im neuesten Ableger Monster Hunter Wilds . Mit rund 14 verschiedenen Waffentypen ist es für Neulinge häufig nicht leicht, die passende zu finden.

