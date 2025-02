Quiz zu Monster Hunter Wilds: Welche Waffe passt zu mir?

In Fortnite steht das nächste Kapitel an. In Season 6, Chapter 2 dreht sich alles um Raubzüge. Lawless nennt sich die neue Season und der Name ist Programm. Gesetzlose streifen durch die Straßen...

Falls ihr schon mal ein Monster Hunter gespielt habt, bleibt ihr dann bei eurer Waffenwahl oder wechselt ihr stetig durch? Welche Waffe wollt ihr zum Release von Wilds spielen? Schreibt es uns in die Kommentare. Bis dahin könnt ihr euch noch die neuen Features in unserer Liste anschauen: 8 neue Features, die Monster Hunter Wilds besser machen als seine Vorgänger

Ihr müsst euch in Monster Hunter Wilds natürlich nicht auf eine einzige Waffe beschränken. Falls euch die gewählte nicht gefällt oder ihr etwas anderes ausprobieren wollt, wechselt einfach und testet aus. Mit dem Trainingsraum könnt ihr euch mögliche Kombos und Angriffe auch in einer entspannten Umgebung anschauen.

Monster Hunter Wilds steht in den Startlöchern. Am 28. Februar 2025 können Spieler auf Steam, der PS5 und der Xbox Series endlich loslegen und nach allerlei Monstern jagen. Das könnt ihr mit ganzen 14 Waffentypen tun. Für Anfänger könnte die Wahl der Waffe etwas komplizierter werden. In unserem Quiz erfahrt ihr, welche Waffe zu euch passen könnte.

