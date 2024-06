Der Chef eines Unternehmens erklärt, warum Homeoffice nur für einzelne Mitarbeiter gut ist und nie für große Teams

Die Hexe ist die neue Klasse in Path of Exile 2; zeigt im Gameplay-Trailer, was sie kann

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt

Wenn es Ihnen nicht wichtig ist, die Leistung anderer zu verbessern, ist das in Ordnung. Daran ist nichts auszusetzen. Aber vielleicht sind Sie lieber ein Freiberufler, der arbeiten kann, wo und wie er will, als ein fest angestellter Mitarbeiter.

Was genau sagt er? Nach Ansicht des CEOs kann eine Person in der Lage sein, in einer abgelegenen Umgebung pünktlich und nach Standard zu arbeiten, aber es ist immer notwendig, auf die Kollegen Rücksicht zu nehmen:

Wer spricht da? Jake Wood ist CEO der Firma Groundswell. Groundswell ist eine Firma für Unternehmensphilanthropie. In einem Post auf LinkedIn erklärte er, dass Homeoffice in großen Unternehmen keine gute Idee sei. Das liegt vor allem daran, weil sehr leistungsstarke Personen die Produktivität ihrer Nachbarschaft verbessern. Und wenn diese fern bleiben, sinkt die Leistung. Davon berichten die spanischen Kollegen von Genbeta.com .

Homeoffice oder Telearbeit wurde erst mit der Corona-Pandemie so richtig populär. Bis heute ist in einigen Bereichen Homeoffice umstritten. Der Chef einer Firma sagt jetzt: Zu Hause arbeiten ist für Teams keine gute Idee.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to