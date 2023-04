Nach gut zwei Jahren hab das Kissen jeden Tag rund 10 Stunden genutzt und das 365 Tage im Jahr. Also grob geschätzt mehr als 7.000 Stunden. Das Material im Kissen ist mittlerweile ziemlich weich, der Kissenbezug hingegen ist noch in tadellosem Zustand.

Mit dem Kissen kann ich etliche Stunden am Stück am Schreibtisch sitzen, ohne dass mir Hintern und Rücken weh tun. Denn anstatt steif vor dem Arbeitsplatz zu sitzen, animiert mich mein Kissen, mich auch auf der Sitzfläche zu bewegen und mich regelmäßig neu zu positionieren.

In meinem Alltag sitze ich sehr viel am Schreibtisch: Entweder aufgrund meines Jobs oder weil ich abends mit Freunden noch gemeinsam zocke. Da kommen im Schnitt durchaus schon einmal 10 Stunden am Tag zusammen.

