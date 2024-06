Mehr zum Homeoffice: In Zeiten, wo die Strom- und Gaspreise so hoch wie noch nie sind, ist es immer wieder ratsam, entsprechende Ressourcen zu schonen oder nur wenig zu verbrauchen. MeinMMO stellt euch daher eine ganze Reihe von Tipps vor, mit denen ihr im Alltag oder im Homeoffice Strom, Energie und damit auch Geld sparen könnt: Mit 8 einfachen Tipps könnt im Alltag und im Homeoffice jedes Jahr viel Geld sparen

Mein Chef hat mir gesagt, dass ich selbst bei einem Schneesturm wie dem unter keinen Umständen von zu Hause aus arbeiten darf. Auch wenn ich als IT-Spezialist arbeite und alles aus der Ferne erledige, soll ich im Büro sein. Also habe ich Teams und meine Mails von meinem Telefon gelöscht und bin außerhalb der Arbeitszeit nicht mehr erreichbar. Mein Chef hat gestern Abend versucht, mich in einer dringenden Angelegenheit anzurufen, konnte mich aber nicht erreichen, also hat er mich heute gefragt, warum, und ich habe ihm das Gleiche erklärt wie er mir: Ich kann unter keinen Umständen von zu Hause aus arbeiten.

