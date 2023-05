Eine geniale Idee für Office, Twitch und Gaming sammelte mehr als 2 Millionen Euro auf Kickstarter

Das Projekt der Firma Mobile Pixels Inc. scheint auf jeden Fall stark gefragt zu sein. Denn das Projekt sammelte am Ende mehr als 2 Millionen Euro bei mehr als 3.000 Unterstützern. Mittlerweile dürfen sich die ersten Käufer auch über ihr neues “Spielzeug” freuen. Eine winzige Konsole auf Kickstarter war damals ebenfalls ein riesiger Erfolg .

Was kostet so ein Modell? Der Preis soll übrigens bei rund 1.000 US-Dollar liegen. Die bessere und hochauflösende X-Variante soll 1.300 US-Dollar kosten. Wer sich das Teil nach Deutschland bestellen möchte, sollte aber daran denken, dass dann noch Importgebühren fällig werden.

Was auf den ersten Blick wie ein großer Monitor aussieht, ist tatsächlich ein System aus zwei einzelnen Display-Einheiten. Geminos und Geminos X sind Bildschirme mit einem Scharnier in der Mitte. Das System setzt sich aus zwei 24-Zoll-Monitoren zusammen, die übereinander angeordnet sind.

Im Alltag setzen viele Personen auf mehrere Monitore. Ob nun für die Arbeit oder für Gaming, zwei Monitore machen viele Aufgaben einfacher oder bequemer . Das dachte sich auch die Firma Mobile Pixels Inc. Warum zwei Monitore an eine Halterung montieren, wenn man genauso gut 2 Monitore zu einem verbinden kann?

