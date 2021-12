Kann ein zweiter Monitor den Alltag wirklich so stark beeinflussen? Ja, das kann er – MeinMMO-Autor Benedikt Schlotmann erklärt, wie sein zweiter Monitor seinen Alltag völlig verändert hat.

„Ich will meinen zweiten Monitor nicht mehr hergeben!“ So etwas hatten mir meine Freunde oder Kollegen immer wieder erzählt. Doch ich hatte mich immer gefragt: Stimmt das wirklich? Kann ein zweiter Monitor so eine große Verbesserung sein, dass ich ihn nicht mehr missen möchte?

Diese Frage ging mir in den letzten Monaten häufiger durch den Kopf. Anlässlich von Black Friday hatte ich mir dann schließlich doch einen zweiten Monitor angeschafft. Denn im Monitor-Bereich gab es tatsächlich das ein oder andere gute Angebot an Black Friday, während der Rest eher enttäuschend gewesen ist.

Mittlerweile bin ich der Meinung, dass das eine meiner besten Entscheidungen 2021 gewesen ist. Denn der zweite Monitor hat vor allem meinen Alltag am Schreibtisch deutlich leichter gemacht. Ich hab mich bei meinem Kauf übrigens für einen Full-HD-Monitor entschieden, auch wenn mein Kollege Patrick Freese von seinem WQHD-Monitor bereits 2020 total begeistert gewesen ist.

Ein zweiter Monitor hat meine Produktivität und meine Übersicht verbessert

Das ist das Problem gewesen: Mit einem Monitor hatte ich bisher eine begrenzte Arbeitsfläche. Ich habe in den letzten Monaten gerne die Übersicht verloren, wenn viele Aufgaben auf mich zukamen oder ich Dinge sortieren musste.

Viele Betriebssysteme bieten euch zwar auch mehrere virtuelle Arbeitsflächen an, hier hab ich aber dann auch irgendwann den Überblick verloren, was ich wohin geräumt hatte.

Grundsätzlich könnt ihr euch mein Problem wie einen Schreibtisch vorstellen: Ist der Schreibtisch voll, dann werdet ihr beginnen, die Sachen aufeinander zu stapeln und vermutlich Bookmarks oder ähnliches an die Sachen packen. Im schlimmsten Fall findet ihr aber nichts wieder, packt alles in einen Karton und fangt wieder von vorne an. Bei mir ist dies dann der Fall, wenn ich 120 Tabs in meinem Firefox offen habe und eigentlich nicht mehr weiß, was ich da alles geöffnet habe.

So hat sich mein Alltag verändert: Mit meinem zweiten Monitor verdoppele ich diese Fläche. Anstatt auf einen Schreibtisch kann ich jetzt meine Sachen auf zwei Flächen verteilen. Ich kann unwichtige Dinge auf den anderen Monitor verschieben und beginne nicht alles auf einem Desktop zu stapeln.

Und das hat meine Arbeit und meinen Arbeitsablauf (Workflow) deutlich verbessert:

Vorher hatte ich dutzende Fenster im Hintergrund offen. Jetzt kann ich die Sachen bequem auf zwei Monitore verteilen und viel schneller wechseln.

Ich kann jetzt auf der linken Seite einen Text tippen, während ich rechts die E-Mail sehe, die ich beantworten möchte.

Ich muss im Arbeitslauf nicht ständig zwischen dutzenden Fenstern hin und her wechseln, weil ich mehrere Fenster nebeneinander offen habe. Die vielen, unnötigen Klicks fallen damit weg.

Auf der linken Seite kann ich eine wichtige Präsentation öffnen, während ich auf dem anderen Monitor meine Kollegen sehe.

Zwei Monitore werden nicht von jedem Spiel unterstützt

Während Arbeiten mit zwei Monitoren ein echter Genuss und eine deutliche Verbesserung für meinen Alltag darstellt, sieht das beim Gaming etwas anders aus.

Das Echtzeitstrategiespiel Ashes of the Singularity: Escalation etwa unterstützt ein Setup aus zwei Monitoren und ich kann tausende Einheiten durch die Gegend kommandieren. Auch das Rennspiel Need for Speed: Paypack unterstützt zwei Monitore. Meine Grafikkarte kommt aber auch entsprechend ins Arbeiten. Das lohnt sich also nur, wenn ihr eine Grafikkarte im Rechner habt, die genügend Leistung für zwei Monitore liefert. Alternativ kann man auch eine Technik wie AMD FSR verwenden, um mehr FPS zu bekommen.

Doch das Dual-Monitor-Setup klappt bei weitem nicht mit allen Spielen: Vor allem etliche Indie-Titel wie zum Beispiel Kingdoms: Two Crown oder etwa der Pokemon-Klon Temtem unterstützen das nicht. Hier gibt es dann teilweise hässliche Artefakte oder die Möglichkeit wird mir gar nicht angeboten. Hier bin ich dann am Ende dazu übergegangen, den zweiten Monitor für Discord oder ähnliches zu nutzen. Das ist vor allem für all die Personen interessant, die ihr Setup in ein Streaming-Zimmer verwandeln wollen.

Überlegt euch früh genug, ob ihr einen zweiten Monitor wollt

Aufgrund des damaligen Angebots zum Black Friday kombiniere ich an meinem Arbeitsplatz zwei Monitore unterschiedlicher Hersteller. Im Desktop-Betrieb sind die Unterschiede kaum bis gar nicht spürbar, da Texte oder Webseiten auf beiden Monitoren gleich aussehen.

Beim Gaming sind dann die Unterschiede vor allem dann spürbar, wenn man auf unterschiedliche Display-Techniken setzt. So bietet mein primärer Monitor deutlich besseren Kontrast und Schwarzwerte, während der andere Monitore sattere Farben liefert. Eine Möglichkeit ist dann hier, die Monitore zu kalibrieren, sodass die Farben wieder miteinander passen.

Eine weitere Sache ist eher eine persönliche Neigung, denn ich schaufle Arbeit und neue Fenster erst einmal auf den linken Monitor, um dann Dinge anschließend auf die rechte Seite zu schieben. Auch beim Zocken passiert mir das oft, dass ich fast alles auf der linken Seite erledige. Die Gegner überrollen auf der rechten Bildhälfte meinen Außenposten? Kein Problem, dann bewege ich meinen linken Ausschnitt nach rechts.

Ich möchte meinen zweiten Monitor nicht mehr hergeben

Kaum etwas hat meinen Alltag so stark verändert wie ein zweiter Monitor. Das klingt erst einmal sehr übertrieben. Doch wenn ihr jahrelang mit einem Monitor gearbeitet habt und plötzlich zwei Geräte habt und damit arbeiten könnt, dann erleichtert das viele Dinge enorm.

Im Alltag spare ich damit eine gehörige Portion Zeit, die ich jetzt für andere und sinnvollere Dinge investieren kann. Beim Gaming bin ich noch ein wenig zwiegespalten. Auf der einen Seite gefällt es mir, Spiele nun im Großformat zocken zu können, doch nicht alle Spiele unterstützen das.

Was denkt ihr darüber? Habt ihr bereits einen zweiten Monitor an eurem Arbeitsplatz und könnt ähnliche positive Erfahrungen teilen oder haltet ihr meine Ansicht für überbewertet? Diskutiert mit uns in den Kommentaren und erzählt, was ihr davon haltet!

