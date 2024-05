In Star Citizen ist ein neues Schiff für 515 € so günstig, dass sie es schnell teurer machen

Bei Star Citizen kaufen Spieler noch vorm Release virtuelle Raumschiffe. Am 23.5. stellte CIG ein besonders schickes Schiff vor: das „Ironclad Assault“. Das Schiff scheint für so viele Spieler ihre Phantasie zu erfüllen, dass so viele zuschlugen und es sich als günstiges Upgrade holten, dass die Entwickler den Preis noch im Sale erhöhten, ohne es den Spielern mitzuteilen.

Wie ist das bei Star Citizen?

Star Citizen hat enorm viel Geld über Crowdfunding eingenommen, aktuell steht das Spiel kurz vor 700 Millionen $.

Dabei kommt das weitaus meiste Geld über den Verkauf von virtuellen Schiffen rein. Auch wenn das MMO noch lange von einem Release entfernt ist, decken sich einige Spiele massenweise mit zum Teil absurd teuren Schiffen ein. Das größte Paket kostet 53.121 Euro und 60 Cent.

Befürworter des Systems sagen: Das ist für das Spiel alles nicht so entscheidend, für die großen Schiffe braucht man große Crews. Die Leute, die Schiffe kaufen, seien eben Sammler – und man solle das alles nicht so kritisch sehen.

Neues Schiff erfüllt “Ich bin unabhängig”-Phantasie vieler Spieler

Das ist jetzt das neue Schiff: Am 23.5. hat CIG das neue Schiff „Ironclad Assault“ vorgestellt (via youtube). Das Schiff wird mit 6 Leuten betrieben und CIG betont, dass es „autark“ ist, sich selbst versorgen kann:

Das Schiff kann schwere Fahrzeuge und Infanterie transportieren

Hat aber auch Feuerkraft durch Geschütztürme

Es bietet zudem an Bord eine Garage, die neue Komponente für Fahrzeuge erstellen kann

Wie kam das Schiff an? Im Video, das das Schiff vorstellt, sind die Reaktionen überaus gut. Offenbar scheint der Ironclad genau die Phantasie vieler Spieler zu erfüllen, wie sie Star Citizen spielen wollen:

Ein Pilot sagt: Es sei das „Perfekte Sandbox-Schiff“ und entspreche genau seiner Idee, wie er Star Citzen spielen könne. Er könne vom Schiff aus, Gladiatoren-Kämpfe veranstalten

Ein anderer sagt: „Verdammt, was ein tolles Schiff. Ich wollte schon immer einen fliegenden Brocken.“

Spieler kaufen das Schiff nicht, sondern werten ihr altes für 5 $ auf

Das waren die Nachwehen: Drei Tage nach dem Video, am 26.5., fiel einem Nutzer auf reddit auf, dass CIG den Preis für den „Iron Clad“ um 10 $ erhöht hat. Die Preiserhöhung tritt in Kraft, wenn man von einem anderen Schiff, wie etwa der M2 Hercules, auf das neue Schiff aufwerten will.

Man diskutiert dann, ob die Preiserhöhung eine Reaktion von Star Citizen war oder ob der ursprünglich genannte Preis ein Fehler war. Man kritisiert, dass eine solche „stille Preiserhöhung“ in jedem Fall das falsche Verhalten von Star Citizen sei. Die Entwickler hätte dann zum Fehler stehen und den alten, günstigeren Preis weiter anbieten müssen.

In der Diskussion stellt sich heraus, dass viele Spieler offenbar die Chance genutzt haben, von dem Schiff „M2 Hercules“ für nur 5 $ mehr auf das neue attraktivere Schiff aufzurüsten.

Es wird daher vermutet, dass sich viele Spieler das Schiff nicht für den Vollpreis gekauft haben, sondern nur ein sehr günstiges Upgrade geholt haben, um ihre bestehende Investition ins Spiel aufzuwerten.

Denn die M2 Hercules scheint eine sehr ähnliche Machtfantasie zu erfüllen, aber nicht so gut wie das neue, nur etwas teurere Schiff.

„Damit ist das Marketing sicher nicht zufrieden“, glaubt ein Spieler.

Zahlreiche Spieler geben an, sie hätten beim neuen Schiff sofort zugegriffen und für nur 5 $ sich die neue Variante gesichert.

In der Diskussion freuen sich einige, dass sie noch rechtzeitig zugeschnappt und sich das Schiff zum alten Preis gesichert haben. Andere verteidigen CIG und tun die ganze Diskussion als nichtig ab. Die Preiserhöhung betrage ja nicht mal 2 %, das seien Peanuts. Aber ein Nutzer sagt, das sei ja reiner Irrsinn, dass man hier über ein Schiff für 500 $ in einem Spiel reden. Er nennt das Wahnsinn. Der Kommentar bleibt fast unbeachtet, mit nur einem Upvote. Neues Paket in Star Citizen kostet 53.121 Euro und 60 Cent – Mehr als ein deutsches Brutto-Jahresgehalt