Neuer PvP-Shooter für PS5 erntete nach der Vorstellung Spott und Kritik, will euch jetzt mit einer Beta überzeugen

Der neue PvP-Shooter von Sony startet morgen auf der PS5 seine Beta. Ob diese überzeugen kann, nachdem das Spiel bereits im Vorfeld viel Kritik einstecken musste, wird sich zeigen.

Um welches Spiel geht es hier? Concord ist der neuste PvP-Shooter von Sony, der euch mit 5v5-Kämpfen überzeugen will. Im Rahmen der State of Play zeigte Sony erstes Gameplay zum Shooter, was für einigen Spott, vor allem für die Charakter-Designs sorgte.

In Concord habt ihr mehrere Charaktere mit individuellen Fähigkeiten. Kämpfe werden in Teams von jeweils 5 Spielern gegen ein anderes Team ausgetragen und in der Ego-Perspektive gespielt.

Hier haben wir für euch den Cinematic-Trailer eingebaut:

Wann startet die Beta? In einem offiziellen Post auf dem Playstation-Blog wurden jetzt Informationen für den Start der Beta-Version bekannt gegeben.

Laut offiziellen Angaben soll die Early-Access-Beta von morgen, dem 12. Juli, bis zum 14. Juli 2024 laufen. Die offene Beta soll dann vom 18. Juli bis zum 21. Juli 2024 laufen. PS5-Spieler können die Beta-Version bereits ab heute, dem 11. Juli 2024, um 19:00 Uhr vorab herunterladen. Alle mit einem laufenden PS-Plus-Abo haben Zugang zur offenen Beta.

Ihr könnt eure Freunde gleich mit in die Beta nehmen

Wenn ihr Concord bereits vorbestellt habt, erhaltet ihr automatisch einen Zugang zur Beta-Early-Access-Version. Dazu bekommt ihr gleich vier extra Codes, die ihr an eure Freunde weitergeben könnt, um die Beta zusammen zu testen. Dafür müssen eure Freunde jedoch auf der gleichen Plattform spielen wie ihr.

Was euch die Early-Access- und Open-Beta versprechen:

Alle 16 Charaktere, die beim Release zur Verfügung stehen, könnt ihr in der Beta bereits testen.

Ihr könnt euch in der Rolle des Fernkämpfers, DPS oder als Unterstützung für euere Teammitglieder ausprobieren.

Die drei Spielmodi Konflikt, Trophäenjagd und Frachtauftrag werden zur Verfügung stehen. Dabei erwarten euch unter anderem strategische Herausforderungen und schnelle Runden, in denen ihr Trophäen jagen müsst.

Während der Beta könnt ihr die vier Karten Freewater, Sternenkammer, Wassergefahr und Schockgefahr erkunden.

Ihr habt die Möglichkeit, die erste Episode des Spiels zu erleben und so mehr über die Story und Crew zu erfahren.

Ob Concord es mit der Beta oder dem späteren Release noch schaffen kann, einige der Meinungen zu ändern, wird sich zeigen. So schaffte es jetzt aber ein anderer kostenloser Shooter: Einer der größten Kritiker von The First Descendant an Tag 1 sagt nun: Er ist besessen vom Spiel