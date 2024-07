In einem neuen Extraction-Shooter auf Steam kämpft ihr mit ferngesteuerten Robotern für euren Loot

Was euch erwartet? Wie der Trailer schon zeigt, wirft euch Shell Runner in ein buntes Cyberpunk-Setting mit rasanten Top-Down-Kämpfen. Laut der offiziellen Beschreibung der Steam-Seite soll es sich um einen taktischen Shooter handeln, der Looter-Shooter mit Extraction-Gameplay mixt.

In The End of the Sun sollen Realität und Mythen ineinander verschwimmen

In Shell Runner müsst ihr euch in top-down Kämpfen beweisen

Um welches Spiel geht es hier? Shell Runner ist ein neuer PvE-Extraction-Looter-Shooter, der am 15. Juli 2024 starten soll und euch mit einem interessanten Cyberpunk-Setting überzeugen will. Entwickelt wird das Spiel von dem Indie-Entwickler Reija und unter dem Publisher indie.io herausgebracht.

