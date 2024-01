Der CEO von Apple verrät einen einfachen Trick zur Steigerung der eigenen Produktivität, spart viel Zeit und Energie

Tim Cook ist als Nachfolger von Steve Jobs in große Fußstapfen getreten. Aber anders als sein Vorgänger hat er den Apple-Designern nicht täglich einen Besuch abgestattet und dabei seine eigene Zeit in ihre Arbeit investiert. Doch ohne den Ehrgeiz von Steve Jobs wäre Apple heute nicht eins der erfolgreichsten Unternehmen weltweit: Steve Jobs verdiente bei seiner Rückkehr zu Apple nur 1 Dollar Jahresgehalt – 8 Fakten über den Apple-Gründer

Kann jeder das „Nur du“-Prinzip anwenden? Ja, generell schon. Aber es hängt selbstverständlich auch davon ab, welchem Beruf man nachgeht. Hinzu kommt die Arbeitsweise. Ist man der Einzige in seiner Position oder arbeitet man in einem größeren Team?

Die anderen Aufgaben sollten sinnvollerweise nicht an eine beliebige Person weitergegeben werden. Im Idealfall werden diese Dinge in Zukunft von jemand bearbeitet, der darin effektiver als man selbst und die Kollegen ist. Dann steigt die Produktivität aller.

Wieso ist dieser Trick so effektiv? Zunächst könnte man vielleicht glauben, weniger zu schaffen. Man gibt Aufgaben ab und übernimmt dafür keine neuen Sachen. In der Realität hat man nun aber mehr Zeit für Aufgaben, die einzig und allein von einem selbst erledigt werden können und müssen.

So mancher neigt bei seiner Arbeit dazu, sich mit zu vielen unterschiedlichen Aufgaben gleichzeitig zu beschäftigen. Dies hat zur Folge, dass man den Überblick verliert und man an einem Arbeitstag gefühlt nichts schafft.

