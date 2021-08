In China gibt’s ein traumhaftes Gamer-Hotel, in dem ihr Urlaub machen wollt

In ein fremdes Land reisen und an einem Highend-PC zocken können? Ein Hotel in China bietet euch Gaming-PCs mit RTX 3080 an.

Gaming ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung und viele Leute wollen auch im Urlaub in voller Pracht ihr Lieblingsspiele zocken.

Ein Hotel in China bietet euch eine umfangreiche Gaming-Ausstattung an, sodass ihr auch im Urlaub nach Herzenslust zocken könnt. Theoretisch müsst ihr also den ganzen Urlaub über keinen Fuß vor die Hoteltür setzen. Auf Twitter könnt ihr euch Bilder zu dem Hotel ansehen (via Twitter.com)

Was ist an dem Hotel so traumhaft? Als Gamer bekommt ihr in diesem Hotel alles, was euer Herz begehrt:

Die Gaming-PCs sind wahlweise mit RTX 3070 oder RTX 3080 ausgestattet.

Außerdem bekommt ihr passende Peripherie wie Gaming-Headset, Maus und Tastatur dazu.

Auf einigen Fotos auf Twitter erkennt man auch Regale voller Snacks. Ramen-Nudeln und Pommes Frites, was wie ein sehr klischeehaftes Bild eines Gamers wirkt.

Was kostet der Aufenthalt überhaupt? Die Preise richten sich nach der Ausstattung, die ihr in den Zimmern zur Verfügung gestellt bekommt. Die Preise starten bei rund 70 Euro für ein Zimmer mit RTX 3070 und gehen bis etwa 130 Euro für ein Zimmer mit Gaming-System mit GeForce RTX 3080.

So sieht das Gaming-Hotel in China aus (via Twitter.com)

Auch andere Hotels bieten umfangreiche Gaming-Angebote

Das Hotel in China ist tatsächlich keine absolute Besonderheit mehr. Denn die Gaming-Hotels „i hotel“ im Taoyuan-Distrikt in Taiwan haben ebenfalls bereits Gamer als Zielgruppe für Reisen entdeckt.

Auch hier sind die Zimmer sind jeweils mit Gaming-PCs und dem passenden Zubehör ausgestattet. Außerdem bekommt ihr zusätzlich noch einen Gaming-Chair, auf dem ihr bequem sitzen könnt.

Die Preise starten hier pro Nacht bei rund 100 Euro, alternativ könnt ihr auch die PCs stündlich bezahlen. Dann zahlt ihr 12 Dollar pro Stunde oder bekommt fünfzehn Stunden für 75 Dollar.

Das “i hotel” in Taiwan

Auch in Japan gibt es mittlerweile ein Gaming-Hotel, welches sich vor allem an Esports-Fans richtet. Das Hotel e-ZONE befindet sich in Osaka und bietet euch eine Bühne für Esport-Events und Turniere mit großem Bildschirm. Außerdem stehen euch in den ersten Stockwerken Gaming-PCs zur Verfügung.

Bei den Zimmern selbst handelt es sich um kleine Kapseln, in denen ihr übernachten könnt. Diese Kapsel-Hotels sind für Japan übrigens nichts Ungewöhnliches und sind minimalistisch eingerichtet und vor allem für Einzelpersonen gedacht.

Sollte euch das nicht gefallen, dann gibt es auch Zimmer, in denen es Badezimmer und Gaming-PC inklusive gibt.

Die Preise starten für eine Zimmerkapsel bei 1.000 Yen (rund 8 Euro) pro Nacht. Für ein großes Zimmer zahlt ihr etwa 8.000 Yen (etwa 70 Euro).

Hotel e-ZONe in Osaka, in Japan, via booking.com

Auch in Europa ist der Gaming-Boom mittlerweile angekommen

Wenn ihr im Hotel zocken wollt, müsst ihr mittlerweile gar nicht mehr so weit fahren, denn bereits in den Niederlanden findet ihr ein Gaming-Hotel.

In Amsterdam hat mit dem „The Arcade Hotel“ ein Hotel eröffnet, welches euch auf allen Zimmern moderne und Retro-Konsolen anbietet. Außerdem gibt es einen Game Room, wo ihr ebenfalls an Konsolen, Gaming-PCs und mit VR-Geräten zocken könnt.

Die Preise starten hier bei 60 Euro pro Nacht, es fallen aber weitere Kosten etwa für die Nutzung des Game Rooms an.

„The Arcade Hotel“ in Amsterdam, via booking.com

Habt ihr Lust aufs Reisen bekommen, oder sind solche Gaming-Hotels nichts für euch? Verratet es uns in den Kommentaren!

Dass vor allem in asiatischen Ländern solche Gaming-Hotels boomen, ist nichts Ungewöhnliches: Vergangenes Jahr hatte ein Bericht gezeigt, dass Milliarden Menschen aktiv zocken, die meisten stammen dabei aus Asien. Das liegt vor allem an der großen Beliebtheit von Mobile-Games in diesem Teil der Erde:

Bericht zeigt, wie viele Menschen weltweit Games zocken. Spoiler: Es sind viele