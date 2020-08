Bericht zeigt, wie viele Menschen weltweit Games zocken. Spoiler: Es sind viele

Laut eines Berichts der Analyse-Seite DFC Intelligence spielen weltweit über 3 Milliarden Menschen Videospiele. Dabei liegen die asiatischen Länder von der Menge der Zocker her weit vorne.

Was sagt der Bericht? Während das Gaming vor noch gar nicht so lange Zeit als eine Art „Außenseiter-Hobby“ galt, sind diese Zeiten in 2020 definitiv vorbei. Laut dem Bericht von DFC Intelligence (via GameRant) spielen weltweit mehr als 3 Milliarden Menschen in ihrer Freizeit Video-Games. Das sind fast 40 % der Weltbevölkerung.

Viele der Spieler nutzen dafür auch mehr als nur eine Plattform und zocken zum Beispiel parallel auf Konsolen, PC und Mobile-Geräten. In einer 30-Seitigen PDF-Datei fasst DFC Intelligence einige interessante Zahlen zusammen:

Nur 8 % der Gamer spielen ausschließlich auf Konsolen, dafür gibt diese Gruppe pro User das meiste Geld für ihr Hobby aus

48 % der globalen Gamer spielen auf dem PC. DFC Intelligence hat allerdings angemerkt, dass es da „einige Überschneidungen mit Konsolen- und Mobile-Spielern gibt“.

Die Mobile-Gamer machen fast die Hälfte der weltweiten Gamer-Population aus und sind die am schnellsten wachsende Gamer-Gruppe.

Wie sieht die regionale Verteilung aus? Neben der Aufteilung nach Plattformen hat der Bericht auch eine Übersicht über die verschiedenen Regionen der Welt geliefert, in denen fleißig gezockt wird.

Mit 1,42 Milliarden hat die asiatische Region mit Abstand die größte Gamer-Bevölkerung. Das ist in etwa die Hälfte der spielenden Bevölkerung

Weit dahinter liegt auf dem zweiten Platz Europa mit etwa 668 Millionen Gamer

Auf Platz 3 kommt Lateinamerika mit 383 Millionen Gamer

Gefolgt von Nord-Amerika auf Platz 4 bei insgesamt etwa 261 Millionen Videospiel-Konsumenten

Wie erwartet, finden sich unter den Asiaten die meisten Mobile-Gamer. Bild-Quelle: DFC Intelligence

Dass die asiatische Region eine so viel höhere Gamer-Population hat, wird nicht zuletzt an der dortigen extrem großen Beliebtheit von Mobile-Spielen und der hohen Bevölkerungsdichte liegen. Sie machen auch mit Abstand den höchsten Anteil der Mobile-Gamer pro Region aus.

Die rapide Ausbreitung von Gaming als Hobby und Freizeitbeschäftigung geht also weiter.

