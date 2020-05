Passen Gaming und Bier eigentlich zusammen? Laut einer Studie ist das zumindest in Europa recht weit verbreitet.

Alkohol und Gaming – für viele passt das einfach nicht zusammen. Immerhin geht es in vielen Spielen kompetitiv zur Sache und es werden Höchstleistungen gefordert. Da lässt die Zielfähigkeit in Call of Duty mit steigendem Pegel sicher nach und das „sich überschätzen“ ist in „Mythisch+“-Dungeons von World of Warcraft auch eher schlecht.

Doch ein gemütliches Bier bei einer Runde Minecraft oder einer Farm-Session – ist das auch so verpönt? Zumindest eine Studie sagt nun: Nein, das gönnen sich so manche Spieler.

Was ist das für eine Studie? Bei Newzoo hat man eine ziemlich umfassende Umfrage zum Konsumverhalten durchgeführt und dabei auch direkt Gamer nach ihren Gewohnheiten befragt. Während einige der Ergebnisse wenig überraschend sind, könnten andere doch verwundern.

Was sagt die Studie? Die Studie kommt zu dem Schluss, dass knapp 80 % aller Gamer während ihres Hobbys etwas Essen oder Trinken. Allerdings zählt dort auch schon hinein, wenn jemand nur nebenbei Wasser oder Tee trinkt. Bei langen Gaming-Sessions ist es also wenig verwunderlich, dass der eine oder die andere sich was zu Trinken gönnt.

Bier beim Zocken ist beliebt – vor allem in Europa

Männer mögen Bier beim Zocken: In Europa steht beim Trinken aber auch regelmäßig Bier auf der Getränkeliste. Während in Amerika nur 15 % der Gamer gerne mal ein Bier beim Daddeln trinken, sind es in Europa 18 %.

Besonders auffällig ist hier aber der Unterschied zwischen Männern und Frauen in Europa:

Von den Männern trinken 24% regelmäßig ein Bier beim Spielen.

Bei den Frauen sind es nur 12%.

Männer/Frauen und ihr Bierkonsum beim Zocken – klare Unterschiede. Bildquelle: newzoo.com

Dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen ist in allen Regionen groß, doch nirgendwo so groß wie in Europa. Warum dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern besteht, darauf gibt die Studie bisher keine Antwort.

Wenn ihr also beim nächsten Mal denkt „Oh Gott, ich esse schon wieder nebenbei drei Chipstüten leer, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren!“, dann macht euch darüber keine Gedanken. Ihr gehört dann immerhin zu der 80%-Mehrheit. Die Kontrolle über euer Leben habt ihr aber trotzdem verloren.

Was haltet ihr vom Bier beim Gaming? Klares Ja oder passt das einfach nicht zum „Leistungsgedanken“, der in vielen Spielen notwendig ist?