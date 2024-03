Elon Musk könnte mit revolutionärer Technik eins der nervigsten Probleme Deutschlands lösen: Das Funkloch

Starlink ist ein von dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk, welches Internet in allen Winkeln der Welt bieten solle. Vor einigen Monaten verkündete Elon Musk, dass er kurz davor sei, mit der größten Mobilfunkrevolution der Geschichte das Unmögliche zu schaffen.

Mit dem Start mehrerer Satelliten wollte Musk die Funktion “Direct to Cell” vorantreiben, eine Technologie, die mithilfe einer Konstellation von SpaceX-Geräten eine Abdeckung für Anrufe in jedem Winkel der Erde bieten kann.

Wie das Unternehmen selbst in einer kürzlich veröffentlichten Erklärung mitteilte, ist es ihm gelungen, das Manöver erfolgreich durchzuführen (via jeuxvideo.com).

Telefonie per Satellit soll auch in Funklöchern funktionieren

Was steht in der Veröffentlichung? In dem Schreiben erklärt SpaceX, dass man die ersten Tests erfolgreich durchgeführt habe (via fcc.gov). Der Test wurde in unterschiedlichen Szenarien ausgeführt:

In städtischen und ländlichen Gebieten.

In Innenräumen.

Im Freien.

Bei klarem Himmel.

In stark bewaldeten Gebieten.

Die Tests wurden auf „unveränderten Modellen von Samsung, Apple und Google“ durchgeführt, um herauszufinden, ob man das Satellitensignal wirklich zum Telefonieren nutzen könne. Und die Tests waren wohl erfolgreich, wie SpaceX angibt.

Welche Technik steckt dahinter? Hinter den Tests steckt die Technik „Direct to Cell.“ Damit lassen sich Satelliten zum Telefonieren nutzen.

Der große Vorteil daran: Euer Handy muss lediglich LTE-fähig sein und braucht keinen zusätzlichen Chip oder Adapter. Damit könnten sogar vergleichsweise alte Handys das Satellitennetzwerk von SpaceX nutzen. MeinMMO testete kürzlich ein Handy für 100 Euro, und sogar hier ist ein LTE-Chip verbaut:

Was wird das kosten? Bereits jetzt schon könnt ihr euch Starlink kaufen und darüber Internet in euren vier Wänden nutzen. Neben dem Basismodul für rund 450 Euro kommen anschließend rund 50 Euro pro Monat hinzu. Immerhin verspricht Starlink Internet mit geringer Latenzzeit und Bandbreiten von bis 200 Mbit/s.

Ob die Internettelefonie über Satellit ebenfalls so viel kosten wird, ist nicht bekannt. Obendrein dürfte Telefonie über Satellit ohnehin nur für eine begrenzte Anzahl an Nutzern wirklich interessant sein.

