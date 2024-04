Elon Musk legt bizarren Auftritt auf dem roten Teppich hin, Zuschauer spotten: „Ist er wirklich ein Sim?“

Andere wiederum machen Witze auf seine Kosten. Gooper schreibt: „Ich frage mich, wer ihn kontrolliert und ob sie damit einverstanden wären, ihn in den Pool des Verderbens zu stecken.“ Mit dem Pool des Verderbens ist wohl der Pool ohne Leitern gemeint, in dem viele Sims Spieler ihre Charaktere ertrinken ließen.

Wo trat Elon Musk auf? Elon Musk trat am 13. April 2024 auf dem roten Teppich des „Breakthrough Prize“ in Los Angeles auf. Die Preisverleihung lädt viele prominente Gesichter ein und übergibt Preise für herausragende wissenschaftliche Arbeiten.

