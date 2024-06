Der Bodycam-Shooter, der alle mit seiner realistischen Grafik schockierte, hat endlich ein Release-Datum

Zwei Bodycam-Shooter beeindruckten das Internet mit ihrer Grafik. Einer von ihnen hat jetzt ein Release-Datum und erscheint noch diese Woche auf Steam.

Was ist das für ein Spiel?

Bei „Bodycam“ handelt es sich um einen First-Person-Shooter, der mit Unreal Engine 5 entwickelt wurde und auf Steam erscheint.

Bodycam lässt euch, wie der Titel verrät, das Spielgeschehen durch die Perspektive einer Bodycam erleben.

Es handelt sich um einen Multiplayer-Shooter, in dem PvP gespielt wird. Es soll Modi wie Deathmatch und Team-Deathmatch geben.

Neben der besonderen Perspektive zeichnet sich Bodycam in erster Linie durch seinen Grafikstil aus. Dieser soll möglichst realistisch erscheinen und einen hohen Detailgrad bieten.

Bodycam ist neben Unrecord einer von zwei Shootern, die in den sozialen Netzwerken aufgrund ihrer extrem realistischen Grafik und der Bodycam-Perspektive für viel Aufsehen sorgten. So erreichte beispielsweise ein Clip von Bodycam auf TikTok über 14 Millionen Aufrufe. In den Kommentaren sind sich viele Zuschauer aufgrund der realistischen Grafik nicht sicher, ob sie tatsächlich ein Videospiel oder eine echte Bodycam-Aufnahme einer Airsoft-Session sehen.

Bodycam Release: Der realistische Shooter erscheint noch diese Woche

Wann ist der Release? Bodycam hat in einem neuen Trailer das Veröffentlichungsdatum für den Early-Access-Release bekannt gegeben. Der Shooter erscheint am 7. Juni 2024 auf Steam – also noch diese Woche.

Neben dem Release-Datum ist erneut Gameplay des Shooters in dem Trailer zu sehen. Dabei erhalten wir einen Blick auf verschiedene Maps und Waffen.

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf den Trailer werfen:

Lob für den Trailer, Kritik am Spiel

Wie kommt der Trailer an? Die Spieler äußern in den Kommentaren auf YouTube Lob für das, was der Trailer zeigt: das Gameplay und die Grafik.

„Das Spiel sieht aus, als ob es von Leuten gemacht wurde, die wirklich wissen, was sie tun. Klassische Modi, kein Schnickschnack, nur Waffen und Wurfgegenstände. So sollten Shooter sein. Die Grafik ist wunderschön. Echte Physik. Ich bin begeistert.“

„Sieht aus, als würde ich VR spielen, aber mit einer Maus und einem Monitor lol. Ich bin super gespannt auf dieses Spiel.“

„Verdammt, Bodycam ist wirklich aufgewacht und hat ein Meisterwerk abgeliefert.“

Bodycam erhält auf YouTube aber auch viel Kritik in den Kommentaren. Manche Spieler wünschen sich PvE-Modi oder private Lobbys, andere bemängeln, dass es wahrscheinlich kein Fortschrittssystem wie einen Ranked-Modus gibt.

Generell wird kritisiert, dass das Spiel nur die Grafik und die Perspektive als Verkaufsargument hat. Das Gameplay selbst verspreche keine Spannung und bestehe daraus, um Ecken auf Gegner zu warten.

Außerdem wird dem Shooter vorgeworfen, den Hype um Unrecord auszunutzen und daraus Profit schlagen zu wollen. Unrecord ist noch vor Bodycam mit der Grafik und der Perspektive viral gegangen, aber bis heute noch nicht erschienen.

Ein weiterer Kritikpunkt der Kommentatoren auf YouTube ist, dass der Shooter zu realistisch aussehe und die Perspektive unvorteilhaft sein könnte. Das könnte beispielsweise zu Bewegungsschwindel (Motion Sickness) führen.

Auch Unrecord musste sich schon mit der Kritik, zu realistisch zu sein, auseinandersetzen. Der Streamer Trainwreck schrieb beispielsweise, „diese Stufe von Realismus beim Schießen und Töten“ bereite ihm Unbehagen: Steam: 18 Millionen sehen neuen Shooter mit realistischer Grafik – Der schlimmste Typ auf Twitch stört sich moralisch daran