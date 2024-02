Diablo 4 kommt in den Game Pass – Schon nächsten Monat könnt ihr es zocken

Die Spielerschaft von Diablo 4 dürfte schon in wenigen Wochen deutlich wachsen. Denn Diablo 4 kommt noch im März in den Game Pass.

Als sich am Horizont abzeichnete, dass Microsoft sich den Gaming-Konzern Activision Blizzard einverleibt, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die ersten Spiele in den PC Game Pass kommen sollten. Diskutiert wurde das schon lange. Für einen großen Titel von Blizzard ist diese Zeit nun gekommen, denn Diablo 4 wird im März 2024 in den Game Pass aufgenommen. Wir haben alle Infos dazu.

Was ist der Game Pass? Der PC Game Pass von Microsoft ist ein Abo-Modell, bei dem man zahlreiche Spiele zu einem monatlichen Preis spielen kann – je nach Variante entweder auf der Xbox, auf dem PC oder sogar auf beiden Geräten gleichzeitig. Im Laufe der Zeit werden immer mehr Spiele in dieses Angebot aufgenommen, sodass die Attraktivität des Abo-Modells wächst.

Woher stammt die Info? Von Microsoft selbst. Denn der offizielle X/Twitter-Account vom PC Game Pass hat am Abend des 15.02.2024 bekanntgegeben, dass Diablo IV ab dem 28. März 2024 im Game Pass verfügbar ist.

Ab dann könnt ihr, falls ihr Abonnent seid, in die Welt von Sanktuario eintauchen und euch zusammen mit allen anderen darüber aufregen, dass natürlich genau eure Klasse gerade die schlechteste ist.

So reagiert die Community: Die Ankündigung, dass Diablo IV künftig im Game Pass spielbar ist, wird in der Community eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Während viele sich freuen, dass sie demnächst zu sehr geringen Kosten in das Action-Adventure eintauchen können, gibt es auch Kritik an der Entscheidung. Häufig herrscht noch die Wahrnehmung, dass die Aufnahme eines Titels in ein großes Abo-Modell bedeute, dass ein Spiel gescheitert sei – und manch einer bereut auch, damals den Vollpreis für Diablo 4 gezahlt zu haben.

