Endlich looten ohne Excel-Tabelle – Spieler in Diablo 4 sind glücklich über die große Änderung für Season 4

Auf Reddit erklärt der Nutzer altiuscitiusfortius, warum er unglücklich über den aktuellen Loot ist: „Ich würde nicht das, was gedroppt ist, als „Loot“ bezeichnen. Zwei Millionen seltene Gegenstände mit sieben Milliarden Affixen, die ich ohne drei Excel-Tabellen nicht analysieren kann, bis zu dem Punkt, an dem das Erhalten eines neuen [Ausrüstungs-]Stücks, das ein Upgrade sein könnte, enttäuschend ist, da es so viel Arbeit ist, es auszuprobieren.“

Was macht die Spieler daran glücklich? Bislang bedeutete ein Drop eines potenziell guten Items in Diablo 4 immer viel Rechnerei für die Spieler.

Die Leaderboards kamen mit Season 3 in Diablo 4 und werden auch in den nachfolgenden Seasons erhalten bleiben:

Welche große Änderung macht die Spieler glücklich? Die Änderung, die die Spieler glücklich macht, betrifft den Loot im Spiel. Die Entwickler stellten im Campfire-Livestream am 20. März 2024 ihre Änderungen an den Items im Spiel vor.

In Diablo 4 gibt es erste Reaktionen auf die angekündigten Neuerungen in Season 4. Loot ohne Excel-Tabelle soll schon bald wieder zur Normalität gehören.

