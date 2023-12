Karlach hat ein neues Ende in Baldur’s Gate 3, rührt Fans zu Tränen: „Trifft mich so hart“

Wie steht ihr dazu: Seid ihr Verfechter von Karlachs originalem Ende oder drückt ihr die Daumen, dass sie mit euch oder Wyll doch noch eine Lösung im neuen Ende findet? Trifft euch ihr Schicksaal nach dem Tod auch so sehr wie die anderen Spieler? Schreibt es uns in die Kommentare.

Spieler hat so viel Angst vorm schwersten Boss in Baldur’s Gate 3, dass er sich perfekt vorbereitet und ihn mühelos besiegt

Wie so viele Dialoge auf der Feier gibt Lazarus dem Spieler auch hier einen Funken Hoffnung: Auch wenn Karlach verstorben sein sollte, so haben wir noch nicht das Letzte von ihr gesehen.

Warum ist Karlach nicht auf der Feier? Karlach ist an diesem speziellen Ende tot. Da Lazarus aber nicht irgendein schrulliger Alter ist, sondern der ursprüngliche Gott des Todes, sollte sie das nicht vom Kommen abhalten. Doch Karlach will nicht.

Spieler hat so viel Angst vorm schwersten Boss in Baldur’s Gate 3, dass er sich perfekt vorbereitet und ihn mühelos besiegt

Welches Ende für Karlach ist betroffen? Ab dem Zeitpunkt, an dem ihr Karlach aufsammelt, bis zum Ende hin, kämpft sie mit der infernalen Maschine in ihrer Brust. Die Teufelin Zariel ließ es dort platzieren, um aus Karlach ihre gehorsame Dienerin zu machen.

Vor wenigen Wochen beschenkte Larian Studios die Spieler von Baldur’s Gate 3 mit der neuen Abschlussparty: Wer einen Run beendet hat, kann so seine Companions wieder treffen und sehen, was aus ihnen geworden ist. Doch eins der neuen Enden für die starke Karlach rührt die Fans zu Tränen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to