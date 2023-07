Weil er in seinem Lieblings-Shooter gebannt wurde, hetzt er Entwicklern einen Polizei-Einsatz an den Hals – Jetzt wurde er verurteilt

Ein Bann in einem Shooter führt zur Gefängnisstrafe. Denn der Spieler sah den Bann nicht ein und beging eine schwere Straftat.

Dass Gamer manchmal ein ziemlich hitziges Gemüt haben, ist nun wirklich keine neue Erkenntnis. Doch wie weit manch einer geht, um seinen Frust an anderen auszulassen, das erreicht gelegentlich besorgniserregende Qualitäten.

Im Jahr 2020 war der damals 19-jährige Yanni Ouahioune in Rainbow Six Siege gebannt worden. Als Reaktion darauf rief er die Polizei an und behauptete, im Ubisoft-Gebäude in Montreal würde eine Geiselnahme stattfinden und „Dutzende Mitarbeiter würden gefangengehalten“.

Der Anruf führte zu einem stundenlangen, großen Einsatz der Polizei, der für alle Beteiligte ziemlich belastend war. Während die Polizei das Gebäude sicherte und mehrere Straßen abgesperrt wurden, verbarrikadierten Mitarbeiter von Ubisoft sich zum Schutz in ihren Büros oder flohen auf das Dach – bevor sich der Einsatz als „Streich“ entpuppte und die Suche nach dem Verursacher begann.

Was ist das für eine Straftat? Diese Taten nennt man gemeinhin „Swatting“ und ist ein „Trend“, der in den USA begann und sich seither über die ganze Welt ausgebreitet hat. Zumeist wird Streamern ein SWAT-Team ins Haus geschickt, meistens mit der Behauptung, dass die Person gerade eine Geiselnahme durchführt. Der Anrufer kann dann oft live „genießen“, wie die Polizei die Wohnung des Opfers stürmt – und nimmt dabei nicht nur die Kosten des Polizeieinsatzes in Kauf, sondern auch die lebensbedrohliche Situation für das Opfer und Mitbewohner, die oft lange noch unter psychischen Folgen leidet.

Warum wurde er überhaupt gebannt? Der Grund für den Bann war simpel: Ouahioune galt als notorischer Cheater und benutzte unerlaubte Software, wie etwa Aimbots, um sich im Spiel einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Wie in den meisten anderen Spielen werden solche Schummeleien in der Regel mit einem temporären oder permanenten Bann bestraft. Letzterer führte dann zur Tat, für die er nun angeklagt und verurteilt wurde.

Den Berichten zufolge hatte Ouahioune den Anruf vom Haus seiner Eltern getätigt und über russische Server umleiten lassen.

Welches Urteil wurde gesprochen? Laut der Montreal Gazette wurde das Verfahren vor dem Gericht von Paris in drei unterschiedliche Fälle aufgeteilt. Das Gericht urteilte, dass Ouahoioune eine Gefängnisstrafe von 3 Jahren absitzen und darüber hinaus die Opfer angemessen entschädigen muss. Ferner wurde er dazu verpflichtet, sich Selbsthilfegruppen anzuschließen und darauf hinzuarbeiten, an solchen teilnehmen zu können.

In den beiden anderen Fällen wird ihm vorgeworfen, einen DdoS-Angriff auf Regierungs-Büros gestartet und die Entwickler von Minecraft bedroht zu haben.

Strafmildernd dürfte sich hingegen ausgewirkt haben, dass Ouahioune schon mehrere Jahre vor der Tat in psychologischer Behandlung war.

Swatting nimmt nicht selten tragische Enden: 28-Jähriger stirbt wegen einer 2-$-Wette, weil man ihm ein SWAT-Team auf den Hals hetzte.