Twitch: Amouranth sagt, als kleine Streamerin hatte sie 5 Männer, die ihr je 83.000 € im Jahr zahlten

Die Twitch-Streamerin Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa ist mittlerweile die größte Streamerin auf Twitch. Aber das war nicht immer so. Als kleine Streamerin lebte sie vor allem von „Walen“ – Männer, die um die Wette spendeten, um einander zu überbieten. Im Gespräch mit xQc erklärt sie, was sich für sie geändert hat, als sie die Schwelle von 5.000 Zuschauern durchbrach.

In welchem Zusammenhang redet Amouranth? Amouranth ist seit 2016 auf Twitch und hat eine langsame, aber stetige Karriere hingelegt:

2016 hatte sie im Schnitt 50 Zuschauer – damals zeigte sie vor allem Cosplay

2017 waren es schon 809

2018 erreichte sie 2042 Zuschauer – 2019 und 2020 wuchs ihr Kanal langsam, aber stetig auf 3032 Zuschauer an

Erst 2021 hatte sie dann mit der stark sexualisierten „Hot Tub“- und „ASMR“-Meta ihren Durchbruch und erreichte 9700 Zuschauer. ASMR ist das Meta, bei dem sie Mikrofone ableckt.

Zu Besuch bei xQc redet Amouranth über ihr Wachstum und den Vergleich zwischen Frauen und Männer auf Twitch. xQc, der ihr interessiert zuhört und eigene Erfahrungen mitgibt, ist der größte männliche Streamer auf der Plattform.

Kleine Streamerinnen profitieren am meisten von Spenden reicher Männer

Das sagt Amouranth über ihr Leben als kleine Streamerin: Amouranth sagt: Bis sie eine gewisse Zuschauergrenze überschritt, hatte sie 3 bis 5 Männer in ihrem Chat, von denen jeder ihr etwa 90.000 $ im Jahr (83.000 €) zukommen ließ. Solche Leute, die extrem viel Geld ausgeben nennt man „Wale“, ein Begriff, der sich aus der Tierwelt in die Welt des Glücksspiels und Casinos geschlichen hat.

Die Männer würden so viel spenden, um die Aufmerksamkeit der Streamerin zu wecken. Dabei würden sie sogar miteinander konkurrieren und sich gegenseitig mit Spenden überbieten. Amouranth spricht von „Donation-Wars“:

Ich hatte 3 bis 5 Typen, die jährlich über 90.000 $ spendeten. Also jeder. Aber wenn du über 5.000 Zuschauer kommst, dann kommst du vielleicht insgesamt von allen auf 90.000 $. Wenn du größer wirst, dann geben dir die Wale nicht mehr so viel, weil so viele Leute im Chat sind – aber du machst mehr Geld mit Werbung, Subs und indem du Leute auf andere Seiten lotst. Es ist also die Frage, ob du ein skalierendes Modell machst oder klein, aber mit hohen Spenden.

Wie reagiert xQc? Den macht die Idee fertig, dass Wale miteinander um die Wetten spenden, wer mehr Geld raushaut. An sowas habe er gar nicht gedacht.

Als männlicher Streamer hat er ein ganz anderes Wachstum auf Twitch erlebt: Der Kanadier begann seine Karriere als Twitch-Streamer, nachdem er wegen mangelnder Impuls-Kontrolle aus der Overwatch-Liga geflogen war. Aber seine Wutausbrüche, die ihm die E-Sport-Karriere kosteten, machten ihn auf Twitch zum Star.

Seinen Durchbruch hatte xQc im Dezember 2019, damals waren die bisherigen Platzhirsche von Twitch für viel Geld auf Mixer gewechselt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sind die Nachteile einer kleinen Streamerin? Amouranth sagt, bei einer kleinen Streamerin würden häufig „parasoziale Beziehungen“ entstehen, die Probleme mit sich bringen: Die Männer würden erwarten, bei hohen Geldspenden auch eine Gegenleistung zu bekommen, etwa private Video-Chats oder Nachrichten.

Gerade bei kleinen Kanälen sei die Gefahr extrem hoch, einen Stalker unter den Zuschauern zu haben. Schon bei 10 Zuschauern könnte man damit rechnen, etwa einen Stalker dabei zu haben.

Große Streamerinnen bekommen mehr Geld von Firmen

Was verändert sich bei einer großen Streamerin? Amouranth sagt, wenn man etwa über 2.000 Zuschauer komme, verändere sich das Game komplett. Die Männer, die so viel Geld spendeten, würden jetzt ausbleiben, denn sie erwarteten nicht mehr so viel Aufmerksamkeit von einer Streamerin. Der Chat sei einfach zu voll, als dass sich die Streamerin auf einzelne Zuschauer konzentrieren könne.

Außerdem würden sich die Männer ausrechnen, dass eine derart große Streamerin finanziell nicht auf Zuwendungen angewiesen sei.

Auch die Stalker würden seltsamerweise bei einer so großen Streamerin eher weniger werden.

Ab dieser Größe verändere sich das Geschäftsmodell: Man könne nicht mehr mit so hohen Spenden rechnen, aber dafür seien Werbe-Einnahmen höher. Nun verdiene man „Geld der Industrie“, also von Amazon, über Subs, Werbung oder eben OnlyFans.

Das Geschäftsmodell von Amouranth sieht vor, über Twitter, Twitch und Instagram kostenlose, anzügliche Bilder und Videos zu veröffentlichen und eindeutigere Inhalte auf Onlyfans anzubieten – dann aber dafür, Geld zu nehmen.

Twitch-Streamerin erklärt, wie viel Geld sie mit einer Nackt-Plattform verdient und warum sie das alles aufgibt

Frauen wachsen „klein“ sehr schnell auf Twitch – Aber stoßen auf Schwierigkeiten

Was sagt die Streamerin zum Wachstum auf Twitch? Die Streamerin sagt, als Frau habe man es relativ leicht mit gutem Aussehen, einem attraktiven Gesicht, Brüsten oder Hintern ein gewisses Niveau zu erreichen, aber darüber hinaus sei es dann schwer.

Frauen können auf geringem Niveau sehr schnell wachsen.

xQc ergänzt: Bei kleinen Streamerinnen hätten die Männer nicht so viel Konkurrenz und bekämen viel Aufmerksamkeit der Streamerin. Aber dieses Wachstum stoße schnell an Grenzen, sei „gecapped“.

Amouranth fährt fort: Wer als Mann hingegen auf Twitch anfange und ohne Kontakte oder irgendwelche Beziehungen über 100 Zuschauer komme, für den sei „Der Himmel das Limit“, denn er könne sicher sein, geschaut zu werden, weil er wirklich unterhaltsam ist.

„Für Mädchen ist es schwer, eine große Zuschauerschaft auf Twitch aufzubauen, weil man zu Männern streamt und jeder Mann hat andere Vorlieben. Das ist auch ein schräger Vibe. Männer haben das Gefühl, sie können keiner Frau zuschauen, ohne was von ihr zu erwarten, von ihr zu fantasieren und sich dafür schuldig zu fühlen, einer Frau zuzuschauen, mit der sie nie Sex haben werden. Also ist es schwerer als Frau zu wachsen.“

Amouranth sagt: Als kleine Streamerin gebe es den Druck, die Zuschauer zu halten, die man hat, und die glücklich zu machen, ohne ihnen das Gefühl zu geben, dass sie Teil des richtigen Lebens der Streamerin sind, denn das würde Probleme schaffen.

Als große Streamerin könne man Leuten auch mal sagen, die sollten sich verpissen.

Streamerin erobert Twitch, seit sie im Bikini auftritt – Amouranth sagt: Es nervt sie, wie Firmen attraktive Frauen nutzen

Wenn Amouranth von „Mädchen auf Twitch spricht“, meint sie eigentlich nur sich

Wie ist das einzuordnen? Wenn Amouranth von „Frauen“ spricht, meint sie damit nicht wirklich alle Frauen, sondern sie meint sich.

Amouranth ist in vieler Hinsicht eine Ausnahme-Erscheinung auf Twitch, weil sie eben nicht nur ein „schamlos E-Girl“ ist, wie sich selbst beschreibt, sondern extrem diszipliniert und zielstrebig arbeitet, dabei einen großen Geschäftssinn beweist.

Daher bewegen sich ihre Einnahmen in Regionen, von denen die meisten Streamerinnen, ganz egal, wie sie auftreten, nur träumen können.

Die Idee, dass jemand einfach das Modell von Amouranth wiederholen kann, ist illusorisch. Streamerinnen, die auf ähnlichen Pfaden wie Amouranth wandelten, sind mittlerweile gebannt und von Twitch verschwunden.

Auch der Erfolg von „Ich sprech so, dass Twitch mich langsamer stellen muss, um mich zu verstehen“-xQc lässt sich schwer erklären.

Beide stehen jedoch an der Spitze von Twitch und für sie gelten andere Regeln. Es gibt da sicher keine Formel, mit der man einem der beiden einfach so folgen könnte.

Als Amouranth mal erzählte, wie hoch ihre Einnahmen auf Onlyfans sind, meldeten sich andere Nutzerinnen dieser Plattform und sagten, dass auch sie zwar zur Spitze von Onlyfans gehörten, aber lange nicht an die Wunderzahlen von Amouranth heranreichten:

Twitch-Streamerin veröffentlicht genaue Zahlen, wieviel Geld sie mit OnlyFans verdient hat – Andere warnen davor