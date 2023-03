Große YouTube-Streamerin wollte nie Kinder, adoptiert jetzt doch eins mit ihrer Mutter zusammen: „Fühlt sich unwirklich an“

Die 31-jährige Rachell Hofstetter gehört als Valkyrae zu den größten Streamerinnen auf YouTube. Kinder kamen in ihrer Lebens-Planung bislang eigentlich nicht vor, das ändert sich jetzt jedoch. Auf Twitter enthüllte sie ihr Vorhaben, gemeinsam mit ihrer Mutter ein Kind zu adoptieren.

Valkyrae war zunächst erfolgreich auf Twitch und war dann eine der ersten Content-Creator, die mit einem lukrativen Exklusiv-Vertrag durch YouTube abgeworben wurden. Dort wurde sie nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Indie-Hit Among Us riesig und gehört mittlerweile zu den meistgesehenen Streamerinnen (via sportskeeda).

Zusätzlich ist sie Mit-Besitzerin der Gaming-Organisation „100 Thieves“ und als Model tätig. Für ein Kind war in ihrem Leben daher bislang wenig Platz. Im September 2022 erklärte sie, sie werde wohl keine Kinder haben, sie sei einfach zu fokussiert auf ihre Arbeit und liebe es, beschäftigt zu sein (via Dexerto).

Nun soll die Familie plötzlich doch Zuwachs bekommen, allerdings auf einem eher ungewöhnlichen Weg: Denn die 31-Jährige möchte gemeinsam mit ihrer Mutter ein Kind adoptieren.

Wie soll das aussehen? In einem Tweet vom 7. März erklärte Valkyrae, sie und ihre Mutter würden darüber nachdenken, ein Baby zu adoptieren. Aufwachsen soll das Kind bei der Mutter, Valkyrae würde eher als große Schwester auftreten und sich “finanziell um [das Kind] kümmern”.

Die 31-Jährige, die bereits drei Brüder und eine Schwester hat, sagt dazu: “Die Vorstellung, ein weiteres Geschwisterchen zu haben, fühlt sich unwirklich an.” Auf Twitter bat sie um Erfahrungsberichte zum Thema Adoption.

My mom and I are considering adopting a baby! She will be the one raising them and I would be financially caring for them; the idea of having another little sibling feels unreal. does anybody reading this have experience with adoption/been adopted? what was the experience like?