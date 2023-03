Twitch-Streamerin klagt über Stalker, fühlt sich von der Regierung im Stich gelassen: „Leben stehen auf dem Spiel“

Die englische Twitch-Streamerin “Sweet Anita” (32) kritisiert die Regierung in Großbritannien, nicht genug gegen Stalking zu unternehmen. Sie kämpfe für eine Änderung, wisse aber nicht, wo sie anfangen solle.

Was hat es mit dem Stalking auf sich? Unter Stalking versteht man das “wiederholte widerrechtliche Verfolgen, Nachstellen, penetrante Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen”. Bei Stalkern handelt es sich oft um ehemalige Beziehungspartner (via polizei-beratung), doch gerade bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, können auch vermeintliche Fans eine ungesunde Obsession entwickeln.

So hatte die Streamerin Kaitlyn “Amouranth” Siragusa im Juni 2022 von einem Stalker berichtet, der ihretwegen aus Estland in ein Hotel in ihrer Nähe gezogen sei. Am 2. März 2023 teilte sie auf ihrem persönlichen Twitter-Account mit, der Mann sei zurück und habe versucht, bei ihr einzubrechen, während sie auf einer Pressekonferenz für ihr Box-Event war.

Am 3. März meldete sich auch die englische Streamerin Sweet Anita via Twitter und berichtete von ihren Stalking-Erfahrungen sowie ihren Versuchen, etwas an der Gesetzeslage zu ändern.

Welche Erfahrungen hat die Streamerin mit Stalkern? Wie die Streamerin berichtet, habe sie sich vor Jahren gegen einen Einbrecher in ihrem Haus zur Wehr setzen müssen. Später habe jemand in ihrem Garten geschlafen, darauf gewartet, dass sie das Haus verlasse und sie vor Zeugen angegriffen.

Die Polizei habe in beiden Fällen nichts unternommen, so die 32-Jährige. Wir haben euch den Anfang des Threads hier eingebunden:

Was hat sie unternommen? Sweet Anita erklärt, sie habe sich mit der “Stalking Situation” direkt an die Gesetzgeber des Vereinigten Königreichs gewendet. Gemeinsam mit einem Abgeordneten habe Vorschläge zur Strafverfolgung von Stalkern vorgelegt.

Die Vorschläge der Streamerin seien jedoch abgelehnt worden. Offenbar habe die Regierung den Eindruck, bereits genug zu tun, so Sweet Anita. In der Zwischenzeit würden Menschen sterben oder ihr Leben würde ruiniert.

Meine Freunde und Menschen, die ich bewundere, werden völlig ignoriert, während ihr Leben auf dem Spiel steht. Verhaltensweisen, die “technisch” illegal sind, werden nicht geahndet.

Sweet Anita betont, dass es sich nicht nur um ein Problem in ihrem Land handle. Der Fall von Amouranth würde zeigen, dass es sich um ein globales Problem handle.

In den Kommentaren berichten viele Frauen von ihren eigenen Erfahrungen mit Stalkern. Auch die deutsche Streamerin Baso äußerte sich zu dem Thema und verurteilte, womit Frauen sich im Internet herumschlagen müssten (via Twitter).

Wie geht es jetzt weiter? Sweet Anita will nicht aufgeben: Sie sei willens, alles zu tun, um eine Veränderung zu bewirken. Allerdings wisse sie nicht, wo sie anfangen solle. Sie sei jedoch da, um zu helfen, sollte jemand eine Idee haben (via Twitter).

Solltet ihr oder Menschen in eurem Umfeld von Stalking betroffen sein, wendet euch an die Polizei. Beratung findet ihr auch auf der Website der Hilfsorganisation Weißer Ring. Das allgemeine Opfer-Telefon ist unter der 0116 006 täglich zwischen 7:00 Uhr und 22:00 Uhr zu erreichen.

Auch sonst müssen sich Frauen im Internet mit Allerhand herumschlagen. So berichtete die YouTuberin Gnu von der Sexualisierung, die sie und andere erfahren und fordert Plattformen wie reddit auf, mehr Verantwortung zu übernehmen.

