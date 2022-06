Twitch-Streamerin hat einen Stalker – Sagt, sie hat sich bewaffnet und behält ihn ständig im Auge

Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa ist die größte Streamerin auf Twitch. Nun sagt sie: Sie wird von einem Stalker bedroht, der extra aus Estland in ein Hotel in ihrer Nähe gezogen ist. Sie fürchte um ihr Leben. Aber Amouranth hat einen Plan: Sie hat sich bewaffnet und behält den Stalker im Auge.

Trigger-Warnung: Im Artikel geht es um eine Streamerin, die von einem Stalker verfolgt wird. Das kann bei einigen Lesern und Leserinnen dunkle Gefühle wecken.

Das ist ein neues, gefährliches Phänomen für Twitch-Streamerinnen:

Das sagt Amouranth: Die Streamerin spricht auf einem privaten Twitter-Account über ihren Stalker. Sie sagt:

Ich hab einen Stalker, der seit dem 8. Mai in meine Gegend gekommen ist. Er schaut sich den ganzen Tag meine Streams an und macht alles schlecht nach, was ich mache: Er macht mieses ASMR, nimmt eine Dusche in seinem Twitch-Stream, wenn ich in der Badewanne liege.