Twitch: Streamer schlug Deal über 10 Millionen Dollar aus, will seinen Fehler nicht wiederholen

Auch in der deutschen Streaming-Szene liebäugelt so manch einer mit einer Alternative zu Twitch. MontanaBlack, einer der größten deutschen Streamer, sprach schon mehrmals über seine Unzufriedenheit mit der Plattform. Ein Wechsel kommt für ihn allerdings nur unter bestimmten Bedingungen infrage:

Streamer wie Ninja und shroud hatten mit ihren Wechseln Millionen verdient und konnten dann, nachdem Mixer gescheitert war, zurück zu Twitch, als sei nichts gewesen – nur eben mit sehr viel mehr Geld in der Tasche. Sodapoppin ist offenbar fest entschlossen, so eine Gelegenheit nicht noch einmal verstreichen zu lassen.

Was sagt der Streamer zu Kick? Sodapoppin, der von Fans für seine abgebrühte Art gefeiert wird, musste am 2. März nur kurz überlegen, als er von einem Zuschauer nach einem Wechsel gefragt wurde.

In den Chats vieler Streamer kommt daher in letzter Zeit wiederholt die Frage auf, ob sie zu Kick gehen werden oder es sich zumindest vorstellen könnten. Doch selbst einer, der den Wechsel bereits vollzogen hat, äußert sich kritisch:

Auf Kick sind sexuelle und Glücksspiel-Inhalte deutlich weniger streng reglementiert und auch mit dem Copyright scheint man es nicht so eng zu sehen. Die Plattform lockt zudem mit einem 95/5-Split für Subs: Das bedeutet, 95 % des Geldes aus Bezahl-Abos soll direkt an die Content Creator gehen.

Was hat es mit Kick auf sich? Kick wurde im Dezember vom Streamer Tyler „Trainwreck“ Niknam als faire Alternative zu Twitch angepriesen . Hinter der Plattform sollen Investoren des in Verruf geratenen Online-Casinos Stake stecken.

Viele Twitch -Streamer werden derzeit von ihren Zuschauern gefragt, ob sie sich einen Wechsel zur kontroversen Konkurrenz-Plattform Kick vorstellen können. Einige sind eher zurückhaltend, führen etwa moralische Bedenken an. Nicht so Chance „Sodapoppin“ Morris. Der 29-Jährige erklärt, warum er für eine Million Dollar sofort wechseln würde.

