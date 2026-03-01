RPG zu Warhammer 40.000 zeigt neuen Teaser, jetzt spricht der größte Sammler im Universum persönlich

Ein Rollenspiel zu Warhammer 40.000 schickt euch in eine riesige Schatzkammer, die dem größten Sammler im Universum gehört. In einem neuen Teaser kommt dieser nun erstmals selbst zu Wort.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Warhammer 40.000: Rogue Trader, das Rollenspiel vom Entwicklerstudio Owlcat Games. Während das Studio bereits an ihrem neuen RPG im Universum von Warhammer 40.000 arbeiten, gibt’s für Rogue Trader noch einen dritten Story-DLC.

Der neue DLC „The Infinite Museion“ schickt euch ins geheime Gewölbe von Trazyn dem Unendlichen, einem bekannten Sammler von allerlei Artefakten und Ausstellungsstücken.

Wobei es „Kleptomane“ vermutlich eher trifft: Er selbst sieht sich als Archivar, schreckt aber nicht davor zurück, Artefakte aus den Händen ihrer Besitzer zu „befreien“. Er hat sogar einige wichtige historische Figuren entführt und seiner Kollektion hinzugefügt, für das Erweitern seiner Sammlung zieht er sogar in den Krieg.

Im neuen Teaser spricht Trazyn auch zum ersten Mal selbst:

Neue Orte, Missionen, Begleiter und mehr

Was steckt drin im DLC? Dieser soll sich nahtlos in die Hauptgeschichte von Rogue Trader einfügen und das Spiel um neue Schauplätze, Quests, Lore und Artefakte erweitern. Thema sind diesmal die Necrons – eine Spezies von Außerirdischen, die ihre organischen Körper abgelegt haben um zu lebenden Maschinen zu werden.

Ihr erkundet ein geheimes Gewölbe voller Schätze, das dem exzentrischen Hochlord der Necrons gehört. Dieser wird derweil versuchen, euch für seine eigenen Zwecke zu manipulieren. Ob ihr euch seinem Plan fügt oder widersetzt, bleibt euch überlassen.

Neu sind auch Implantate, die ihr euren Charakteren einpflanzen könnt. Diese bieten euch strategischen Nutzen in der Schlacht. Zudem wird es einen neuen Begleiter geben.

Was sagen die Fans? Der Auftritt von Trazyn im Teaser sorgt bereits für Vorfreude und Gänsehaut. Die Stimme des Necrons klingt furchteinflößend und genau so, wie sich viele ein Maschinenwesen mit dem Beinamen „der Unendliche“ vorgestellt haben. Das wird in den Kommentaren auf YouTube deutlich.

Andere Fans fragen sich wiederum, ob sie wohl einige Personen aus Trazyns Sammlung befreien werden können. Zu denen gehört ein ganz bestimmter Primarch der Space Marines, und zwar Fulgrim. Er ist der Anführer der Emperor’s Children – einem Orden der Space Marines, der vom Chaos-Gott Slaanesh verdorben wurde.

Wann kommt der DLC? Einen Release-Termin zum neuen DLC gibt es auch in diesem Teaser nicht. Wann Trazyn also seinen großen Auftritt feiert, bleibt noch unklar.

