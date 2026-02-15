Hier sind 5 der stärksten Waffen aus Warhammer 40.000, Platz 1 ist einfach nur eine Karte

In der Welt von Warhammer 40.000 gibt es dutzende absurde Waffen mit größerer Zerstörungskraft, als wir sie uns je vorstellen könnten. Aber welche davon sind die wirklich stärksten? MeinMMO versucht, diese Frage zu ergründen.

Wenn es in einer Welt nur Krieg gibt, ist die Auswahl an Kriegswerkzeugen entsprechend groß und kein Universum zeigt das so eindrucksvoll wie Warhammer. Verschiedene riesige Fraktionen kämpfen um die Vorherrschaft in der Galaxie oder ums blanke Überleben, und das mit aller Macht.

Eine kleine Anmerkung jedoch direkt vorab: Der Vergleich der „stärksten“ Waffen ist in Warhammer 40.000 fast unmöglich und auch mehr oder weniger hinfällig. Wenn mehrere Waffen einen Planeten oder ganze Systeme vernichten können, welche ist dann stärker?

Dazu kommt, dass die langsam erwachenden Necrons die historisch mit Abstand stärksten Waffen haben. Damit diese Liste nicht nur eine Auflistung von Necron-Technologie ist, haben wir beim Bewerten verschiedene Kriterien berücksichtigt, um etwa die stärksten tragbaren, planetaren oder galaktischen Waffen herauszufinden.

Für den Versuch, die stärksten dieser Waffen aufzulisten, haben wir die Technologien aller Völker verglichen und viele der Ergebnisse per KI auswerten lassen. Das Resultat haben wir natürlich geprüft und mit eigener Expertise ergänzt. Viel Spaß beim Lesen!

Platz 5: Die Necron-Waffe, der keine Rüstung standhalten kann

Von den Waffen, die „normale“ Soldaten tragen können, ist das Lasergewehr mit Abstand am weitesten verbreitet und deutlich stärker als sein Ruf. Allerdings ist es weit entfernt von der stärksten „Hand“-Feuerwaffe.

Die fällt nämlich den Necrons zu. Ihre Gauss-Gewehre sind die Standard-Bewaffnung der meisten ihrer Krieger und haben eine besondere Eigenschaft: Sie lösen Materie Schicht für Schicht auf und das innerhalb von Sekundenbruchteilen.

Ein Schuss durchschlägt das Ziel also nicht, es löst es langsam auf und das auf molekularer Ebene. Nicht einmal die dicksten Panzerungen der Space Marines sind dagegen gewappnet. Gauss-Gewehre können jede Rüstung durchschlagen – oder eher: vaporisieren.

Durch das Mechanicus gibt es mittlerweile erste Versuche, diese Xenos-Technologie auch dem Imperium verfügbar zu machen, mit teilweisem Erfolg, jedoch nicht mit der gleichen Effizienz wie die Waffen der Necrons. Gauss-Waffen kommen in verschiedenen Ausführungen wie Kanonen, Skalpellen oder fahrzeug- und plattformgestützten Waffen.