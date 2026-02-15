Hier sind 5 der stärksten Waffen aus Warhammer 40.000, Platz 1 ist einfach nur eine Karte

ListeSpecial
5 Min. Benedict Grothaus 0 Kommentare Lesezeichen
Hier sind 5 der stärksten Waffen aus Warhammer 40.000, Platz 1 ist einfach nur eine Karte

In der Welt von Warhammer 40.000 gibt es dutzende absurde Waffen mit größerer Zerstörungskraft, als wir sie uns je vorstellen könnten. Aber welche davon sind die wirklich stärksten? MeinMMO versucht, diese Frage zu ergründen.

Wenn es in einer Welt nur Krieg gibt, ist die Auswahl an Kriegswerkzeugen entsprechend groß und kein Universum zeigt das so eindrucksvoll wie Warhammer. Verschiedene riesige Fraktionen kämpfen um die Vorherrschaft in der Galaxie oder ums blanke Überleben, und das mit aller Macht.

Eine kleine Anmerkung jedoch direkt vorab: Der Vergleich der „stärksten“ Waffen ist in Warhammer 40.000 fast unmöglich und auch mehr oder weniger hinfällig. Wenn mehrere Waffen einen Planeten oder ganze Systeme vernichten können, welche ist dann stärker?

Dazu kommt, dass die langsam erwachenden Necrons die historisch mit Abstand stärksten Waffen haben. Damit diese Liste nicht nur eine Auflistung von Necron-Technologie ist, haben wir beim Bewerten verschiedene Kriterien berücksichtigt, um etwa die stärksten tragbaren, planetaren oder galaktischen Waffen herauszufinden.

Für den Versuch, die stärksten dieser Waffen aufzulisten, haben wir die Technologien aller Völker verglichen und viele der Ergebnisse per KI auswerten lassen. Das Resultat haben wir natürlich geprüft und mit eigener Expertise ergänzt. Viel Spaß beim Lesen!

Die Lore der Necrons in Warhammer 40.000: Wer sind die untoten Space-Roboter?
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ausgerechnet die brutalste Spezies aus Warhammer 40.000 hat ein eigenes Rennspiel auf Steam, kostet noch kurze Zeit nur 9 € Space Marines sind ja cool und so, aber hier sind 6 Spiele in Warhammer 40.000, die ohne hypermaskuline Übermenschen auskommen Space Marines sind ja cool und so, aber hier sind 6 Spiele in Warhammer 40.000, die ohne hypermaskuline Übermenschen auskommen Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Ich habe einen Miniatur-Neuling gefragt, wie er nach nur 4 Monaten schon einen so coolen Warhammer-Relaxo malen konnte Warhammer hat ein eigenes Abo für exklusive Serien, kostet 6,49 € im Monat – Für wen lohnt sich Warhammer+? Es könnte noch Jahre dauern, bis wir die Warhammer-Serie von Cavill sehen können, Games Workshop erklärt, warum Der Trailer eines neuen Spiels zu Warhammer 40.000 zeigt, wie Helden das Schlachtfeld dominieren und ab wann ihr sie in den Kampf schicken könnt Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Mystische Wesen haben die Welt von Warhammer Fantasy überhaupt erst erschaffen, aber es gibt 3 „Völker“, die noch älter sind Hier sind 5 Fraktionen, mit denen ihr ideal in Total War: Warhammer anfangen könnt – Und 3, die ihr vermeiden solltet Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten

Platz 5: Die Necron-Waffe, der keine Rüstung standhalten kann

Von den Waffen, die „normale“ Soldaten tragen können, ist das Lasergewehr mit Abstand am weitesten verbreitet und deutlich stärker als sein Ruf. Allerdings ist es weit entfernt von der stärksten „Hand“-Feuerwaffe.

Die fällt nämlich den Necrons zu. Ihre Gauss-Gewehre sind die Standard-Bewaffnung der meisten ihrer Krieger und haben eine besondere Eigenschaft: Sie lösen Materie Schicht für Schicht auf und das innerhalb von Sekundenbruchteilen.

Ein Schuss durchschlägt das Ziel also nicht, es löst es langsam auf und das auf molekularer Ebene. Nicht einmal die dicksten Panzerungen der Space Marines sind dagegen gewappnet. Gauss-Gewehre können jede Rüstung durchschlagen – oder eher: vaporisieren.

Durch das Mechanicus gibt es mittlerweile erste Versuche, diese Xenos-Technologie auch dem Imperium verfügbar zu machen, mit teilweisem Erfolg, jedoch nicht mit der gleichen Effizienz wie die Waffen der Necrons. Gauss-Waffen kommen in verschiedenen Ausführungen wie Kanonen, Skalpellen oder fahrzeug- und plattformgestützten Waffen.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Warhammer 40k Space Marine 2 Ultramarine dicke rüstung mit kragen Titel

Rüstungen von Space Marines in Warhammer 40.000 sind dicke Plattenpanzer – Könnte ein Mensch sie auch tragen?

Relaxo Warhammer Titelbild

Ich habe einen Miniatur-Neuling gefragt, wie er nach nur 4 Monaten schon einen so coolen Warhammer-Relaxo malen konnte

Offiziellles Artwork zu Gotrek aus einem Trailer für Total War: Warhammer 2

5 legendäre Zwerge aus Warhammer Fantasy, die mit ihrer Sturheit ganzen Armeen trotzen – Und drei böse Verräter

Caro und Wet-Palette

Meine Miniaturen sehen endlich besser aus, weil ein neues Gadget einen meiner größten Fehler beseitigt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx