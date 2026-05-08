Wir haben das größte neue MMORPG aus 2026 über 30 Stunden gespielt! MeinMMO stellt Honor of Kings: World im Video vor

Honor of Kings: World basiert auf dem gleichnamigen MOBA-Hit aus Asien und könnte das erfolgreichste neue MMORPG des Jahres werden. MeinMMO stellt euch das Online-Rollenspiel im Video vor.

Worum geht es in unserem neuen YouTube-Video? In unserem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von MeinMMOverraten wir euch, was MeinMMO-Autor Cedric Holmeier auf den chinesischen Servern von Honor of Kings: World erlebt hat. Dort ist das Open-World-Spin-off des Mobile-Giganten Honor of Kings nämlich bereits gestartet, in Kürze soll die Alpha bei uns im Westen starten.

Unser Preview-Video zu Honor of Kings: World findet ihr hier:

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Nur ein MMO Lite, aber viel Potenzial

Welche Themen beleuchtet das Video? Honor of Kings: World ist kein klassisches MMORPG wie World of Warcraft, sondern eher ein riesiges Open-World-Action-RPG mit optionalem Multiplayer, einem ungewöhnlichen Kampfsystem und einer überraschend starken Spielwelt.

Der MMO-Lite-Ansatz erinnert dabei an Where Winds Meet, mit einer Prise Sims und Farmville. Klingt wild, macht auf den chinesischen Servern aber bereits überraschend viel Spaß. Im Video beleuchten wir, was uns besonders gut gefällt und wo wir Schwachstellen wahrgenommen haben. Außerdem verraten wir, was zum Bezahlmodell und zum Endgame bekannt ist.

In den vorherigen Videos hatten wir uns mit der bitteren Wahrheit über den Einstieg in WoW im Jahr 2026 sowie mit den 12 kostenlosen MMORPGs, die aktuell richtig Spaß machen beschäftigt. Schaut für mehr Videos zum besten Genre der Welt unbedingt auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO vorbei, und lasst gern ein Abo da, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen!

Mehr zu Honor of World Kings: Der Release im Westen könnte noch 2026 erfolgen. Das Spiel ist schließlich bereits fertig, derzeit arbeiten die Entwickler an der Lokalisierung sowie an kleineren Anpassungen für den westlichen Markt. Für uns steht definitiv fest, dass wir das neue MMO aus Asien im Auge behalten werden. Alle bisherigen und kommenden News, Specials und Videos zum Spiel findet ihr auf unserer Themenseite zu Honor of Kings: World