Leute entdecken die japanische Version von The Boys und stellen fest: Homelander ist in jeder Sprache ein Mistkerl

Die Antihelden-Serie The Boys ist auf Amazon gerade in die vierte Runde gegangen. Jetzt sind Fans auf die japanische Vertonung gestoßen – und die hat es in sich.

Das Thema Synchronisation wird oft hitzig diskutiert. In Deutschland legt man besonders viel Wert auf eine gute und qualitativ hochwertige Vertonung, doch gerade, wenn es um Anime geht, finden viele die deutsche Version einfach furchtbar.

Solltet ihr euch jemals gefragt haben, wie es sich umgekehrt anhört, wenn man in Japan eine westliche Serie lokalisiert, haben wir hier die Antwort für euch.

Zum Vergleich: So klingt The Boys auf Deutsch.

Wenn Homelander und Butcher plötzlich Japanisch sprechen

Was ist das für eine Synchro? Ein Nutzer teilte am 1. August 2024 auf X, ehemals Twitter, einen Ausschnitt aus der japanischen Version von The Boys. Der Clip wurde mehr als 6 Millionen Mal gesehen und viele zeigen sich verblüfft von der Qualität.

Insbesondere die Boshaftigkeit des vermeintlichen Helden Homelander kommt so richtig schön zur Geltung. Viele fühlen sich auch an den kultigen Anime Jojo’s Bizarre Adventure erinnert. Andere finden die japanische Synchro einfach ungewohnt und irgendwie lustig. Ein paar Reaktionen haben wir hier für euch zusammengefasst:

„Das geht unironisch wirklich hart!“ (via X)

„Die Art, wie er ‘Delalalalicius’ sagt, ist nicht von dieser Welt.“ (via X)

„Verdammte Axt, ich muss mir das Ganze jetzt nochmal auf Japanisch anschauen.“ (via X)

Einen Zusammenschnitt mit gleich mehreren Szenen im Japanischen könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie kann man The Boys auf Japanisch schauen? Ihr könnt die Serie auf Amazon in einer Vielzahl verschiedener Sprachen genießen, auch auf Japanisch. Wählt dazu „Untertitel und Wiedergabesprache“ aus. Scrollt, bis ihr die Schriftzeichen 日本語 entdeckt – ihr solltet sie direkt unter „Italienisch“ finden. Dann müsst ihr nur noch eine geeignete Sprache für die Untertitel auswählen und es kann losgehen.

Wie findet ihr die japanische Version? Könntet ihr euch vorstellen, die Serie komplett auf Japanisch zu schauen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

In The Boys wird Homelander von Antony Starr so brillant verkörpert, dass man es liebt, ihn zu hassen. Doch der Schauspieler kann nicht nachvollziehen, wie sehr manche Fans seine Rolle missverstehen: „Homelander“ aus The Boys findet es verstörend, dass Leute in der Figur ein Idol sehen