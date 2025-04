Batman ist brutaler als die meisten Schurken, wenn es darum geht, die eigenen Freunde zu besiegen

Obwohl Batman, anders als die meisten Mitglieder der Justice League, keine Superkräfte besitzt, ist er eines der gefährlichsten Mitglieder der Gruppe. Das liegt nicht nur an seinem Geld, sondern auch an seiner Intelligenz. Die ist aber nicht immer gut für seine Kollegen.

Batman hat für fast alles einen Plan. Das ist eine seiner größten Stärken. Selbst gegen mächtige Alien-Invasionen lässt er sich was einfallen. Obwohl er auf die Zusammenarbeit der Justice League setzt, will er auch da im Notfall vorbereitet sein, falls doch jemand böse werden sollte.

Da seine Kollegen zu den stärksten Wesen auf der Erde gehören, hat er sich für fast jeden einen Notfallplan vorbereitet, um sie besiegen. Dabei geht Batman noch brutaler vor als so mancher Schurke.

Auch in Batman v Superman legt er sich mit einem mächtigen Alien an:

Ein brutaler Plan für jeden Kameraden

Was sind Batmans Notfallpläne? Schon allein die Idee, für jeden seiner Freunde einen Notfallplan zu haben ist perfide, da er viele Informationen sammeln konnte. Trotzdem hat Batman Vorbereitungen getroffen, um Mitglieder der Justice League zu besiegen, falls sie doch die Seiten wechseln würden. Sein Notfallprotokoll soll ihm oder auch seinen anderen Mitgliedern der Bat-Family ermöglichen, die Superhelden auszuschalten.

Diverse Ideen nutzt Batman in der Injustice-Reihe, doch der schlimmste Fall trat 2000 in JLA: Tower of Babel vor. Der Schurke Ra’s al Ghul stahl die Pläne von Batman und griff die Justice League mit den Plänen an, damit er seinen eigenen Plan durchführen konnte.

Dabei greift Batman in seiner Planung gerne zu perfiden Methoden, die sogar bekannte Superschurken alt aussehen lassen würden. Im anderen Geschichte nutzt er noch andere Pläne, in diesem Artikel konzentrieren wir uns aber auf seine Strategien aus Tower of Babel (via cbr.com), nennen euch aber auch andere Methoden.

Um Superman zu besiegen, erschuf Batman ein künstliches rotes Kryptonit. Das sorgt dafür, dass Kryptonier mit Solarenergie überladen werden, ihr Körper das nicht aushält und sie unfähig zum Agieren macht. Das sorgt auch für enorme Schmerzen, weil die Sinne überladen werden. Andere Pläne beinhalten Magie, nukleare Waffen, Elektrizität oder das Ausnutzen seiner Liebe für Lois Lane.

zu besiegen, erschuf Batman ein künstliches rotes Kryptonit. Das sorgt dafür, dass Kryptonier mit Solarenergie überladen werden, ihr Körper das nicht aushält und sie unfähig zum Agieren macht. Das sorgt auch für enorme Schmerzen, weil die Sinne überladen werden. Für Wonder Woman setzt Batman auf Virtual Reality. Wonder Woman gibt keinen Kampf auf, das ist eine ihrer Devisen. Batman täuscht sie durch ein virtuelles Programm, das einen Gegner erschafft, der ihr ebenbürtig ist, wodurch sie erschöpft wird.

setzt Batman auf Virtual Reality. Wonder Woman gibt keinen Kampf auf, das ist eine ihrer Devisen. Batman täuscht sie durch ein virtuelles Programm, das einen Gegner erschafft, der ihr ebenbürtig ist, wodurch sie erschöpft wird. Eines der fiesesten Schicksale hat sich Batman für Aquaman ausgedacht. Durch das Angstgas von Scarecrow würde Batman eine Hydrophobie, die Angst vor Wasser, auslösen. Da Aquaman Wasser zum Überleben braucht, würde ihn das irgendwann töten. Ein anderer Plan wäre es, ihn einzusperren und komplett zu dehydrieren.

ausgedacht. Durch das Angstgas von Scarecrow würde Batman eine Hydrophobie, die Angst vor Wasser, auslösen. Da Aquaman Wasser zum Überleben braucht, würde ihn das irgendwann töten. Das brutalste Schicksal erwartet den Flash in Batmans Plänen. Er würde den Flash mit einer vibrierenden Kugel anschießen, die er durch Vibration nicht herausbekommt. Batman würde die Kugel in die Wirbelsäule schießen und damit für unzählige Anfälle beim Flash sorgen. Andere Pläne wären das Nutzen von Magie oder dem Gefrieren

in Batmans Plänen. Er würde den Flash mit einer vibrierenden Kugel anschießen, die er durch Vibration nicht herausbekommt. Batman würde die Kugel in die Wirbelsäule schießen und damit für unzählige Anfälle beim Flash sorgen. Um Green Lantern auszutricksen, würde er ihn im Schlaf hypnotisieren und dafür sorgen, dass er denkt, er wäre blind. Der Ring würde das beim Anziehen auslösen und ohne seine Sicht könnte er keine Objekte mit dem Ring mehr erschaffen. Andere Pläne wären das Angstgas von Scarecrow oder dass Batman den gelben Ring der Lanterns nutzt

auszutricksen, würde er ihn im Schlaf hypnotisieren und dafür sorgen, dass er denkt, er wäre blind. Der Ring würde das beim Anziehen auslösen und ohne seine Sicht könnte er keine Objekte mit dem Ring mehr erschaffen. Auch beim Martian Manhunter ist Batman nicht zimperlich. Seine größte Schwäche ist Feuer. Batman würde seine Haut mit Magnesium überziehen, das sich bei Luftkontakt entzündet. Dadurch würde er den Martian Manhunter unfähig machen.

ist Batman nicht zimperlich. Seine größte Schwäche ist Feuer. Batman würde seine Haut mit Magnesium überziehen, das sich bei Luftkontakt entzündet. Dadurch würde er den Martian Manhunter unfähig machen. Plastic Man hat es bei Batmans Plan auch nicht leicht. Durch seine Fähigkeit, seine molekulare Struktur zu manipulieren, würde Batman ihn mit flüssigem Stickstoff einfrieren und zerschmettern. Das würde ihn zwar nicht töten, aber in eine traumatische Situation verfrachten.

In Tower of Babel wird auch Batman von Ra’s al Ghul auf die Probe gestellt. Er bietet ihm an, seine Eltern wiederzubeleben. Doch Batman widersteht. Durch die Ereignisse mit Ra’s wird das Vertrauen der Justice League für Batman zerstört und bei einer Abstimmung wird knapp entschieden, dass Batman die Gruppe verlassen muss.

Bei solchen Geschichten könnte man hinterfragen, warum Batman bei seinen Kameraden riskiert, dass sie sterben, aber viele Schurken lieber rettet, statt sie sterben zu lassen. Aber nicht nur Batman ist skrupellos. Auch die Leser sind nicht gerade zimperlich, wenn es um bestimmte Figuren geht: Einen tragischen Helden aus dem Universum von Batman gibt es nur, weil Leser dafür gestimmt haben, ihn loszuwerden