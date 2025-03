Fast jeder kennt der Helden Batman. Durch die vielen Filme, Serien, Comics und Spiele gab es einige Interpretationen der Figur und der Bewohner von Gotham. Jetzt wird ausgerechnet ein Werbeclip einer Auto-Versicherung für ihre Adaption des Dunklen Ritters gelobt.

Um was für einen Clip handelt es sich? Superhelden werden schon lange für Werbung genutzt, denn sowohl Kinder als auch Erwachsene kennen Figuren wie Spider-Man oder Batman. Doch viele Superhelden-Werbespots bleiben nicht in Erinnerung.

Die Firma State Farm Insurance hat aber einen neuen Maßstab gelegt. In einem neuen Werbeclip auf YouTube zeigen sie Batman, Gotham und einige Bewohner der Stadt so gut, dass es sogar von Comic-Fans gelobt wird. Vor allem der Joker wird gefeiert?

Bateman trifft auf Batman

Was sieht man im Werbeclip? Der Werbeclip mit dem Titel Batman vs. Bateman zeigt die chaotische Stadt Gotham. James Gordon ruft Batman, doch es taucht nur Jason Bateman auf in einem dunklen Kostüm, mit einem B auf der Brust. Der Aufhänger des Clips ist die Frage, was passiert, wenn man Bateman bekommt, obwohl man Batman will.

Neben Jason Bateman und Batman tauchen auch diverse Schurken aus den Comics auf. Man sieht Catwoman, Two-Face, den Riddler und den Joker. Die Kostüme sehen dabei hochwertig aus und allgemein ist der Clip ziemlich wertig produziert. Es könnte wirklich ein Batman-Film sein.

Die Designs der Figuren erinnern dabei an einen Mix aus Comics, der Tim-Burton-Verfilmung und der beliebten Zeichentrickserie aus den 90ern. Auch die Dialoge sind herrlich absurd, vor allem durch den Charme von Bateman.

Schaut man sich die Kommentare unter dem YouTube-Video an, dann sieht man, dass der Clip gut ankommt, auch bei Comic-Fans. Vor allem die Darstellung des Jokers erfreut sich großen Lob:

@marktheshark7588 schreibt: Als großer Batman-Fan ist dies der beste Werbespot, den es gibt.

@WarpStarK1rby will mehr vom Joker sehen: Ich habe jeden Batman-Film mehrmals gesehen, und man, das gruselige, böse Lächeln dieses Jokers macht mir so viel Angst wie bei keinem anderen Joker. Ich bitte darum, mehr von diesem Kerl zu sehen.

thewhitertito2974 hat einen Vorschlag für DC: Warum sieht dieser Werbespot von State Farm so comichaft aus wie keiner der Batman-Bösewichte seit Adam West? James Gunn, hol die Leute, die daran gearbeitet haben für das DCU

Anders als bei den Filmen von Christopher Nolan wird vor allem die Comic-akkurate-Darstellung gelobt. Die Kostüme und die Darstellung der Figuren sind nicht einfach düster und realistisch, sie sind absurd und übertrieben.

Dass der Joker von vielen Zuschauern in den Kommentaren gefeiert wird, ist ein großes Lob, denn die ikonische Figur hatte im Laufe der Zeit viele fantastische Darstellungen, die Fans bis heute lieben. Ein Schauspieler hat aber so sehr versagt, dass sich sogar DC lustig macht: Ein Schauspieler war als Joker so schlecht, dass sich sogar der Sidekick von Batman über ihn lustig machte