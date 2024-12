Der Bankraub vom Joker in The Dark Knight hat einen großen Fehler, den jeder Verbrecher erkennen müsste

The Dark Knight ist einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten, und das liegt nicht zuletzt an der Darstellung des Jokers. Dabei fängt der Film schon mit einer spektakulären Sequenz an, in der der Joker einen Bankraub durchführt. Ein YouTuber ist sich aber sicher: Das war ziemlich unwahrscheinlich.

Was passiert am Anfang von The Dark Knight? Am Anfang des Films sehen wir, wie eine Gruppe Verbrecher mit Clownsmaske einen spektakulären Bankraub durchführen will. Dabei kommt der Twist am Ende durch, dass der Joker alle ausgetrickst und sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht hat.

Alles wirkt dabei genial geplant. Die Mitglieder der Truppe erledigen sich gegenseitig, der Bus kommt pünktlich und der Joker entkommt, ohne geschnappt zu werden. Ein YouTuber erklärt in einem Video aber, dass der Plan gar nicht so genial ist und es ziemlich wahrscheinlich ist, dass so ein Plan scheitert.

Ein anderer Film zeigt einen deutlich besseren Raub

Wie sieht ein guter Raub aus? Der YouTuber Despot of Antrim erklärt in seinem YouTube-Video The Joker’s Bank Heist Plan is Terrible , dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass der Plan vom Joker funktioniert hat. Er fängt das Video damit an, dass er einen guten Bankraub aus dem Film The Place Beyond the Pines zeigt.

Dort erklärt er, was wohl am wichtigsten bei einem Bankraub ist: die Wahrscheinlichkeiten. In der Szene aus The Place Beyond the Pines sieht man viele Faktoren, die die Sicherheit des Planes garantieren:

Kleine Bank

Verlässliche Route

Schnelles Handeln mit wenigen Faktoren

Kontrolle

Man sieht, wie die Figur von Ryan Gosling direkt die Kontrolle übernimmt, den Bankarbeiter packt, das Geld schnappt und auf seinem Motorrad flieht. Sein Partner wartet mit einem Transporter, in den Gosling mit dem Motorrad fährt und dann entspannt flieht.

Das Wichtigste an diesem Raub ist, dass da nichts schiefgehen kann. Es gibt keine Aktionen, die perfektes Timing benötigen. Der gefährlichste Faktor in dem Video ist die Motorradfahrt von Gosling, da er dort leicht fallen oder crashen kann.

Jokers Plan hat viele riskante Punkte, einer ist sogar ziemlich gravierend

Was macht den Bankraub von Joker so riskant? Der Bankraub vom Joker hat viele Eventualitäten. Unter anderem den Bus, der nicht zu früh, aber auch nicht zu spät in die Wand rammen darf. Der wohl größte Faktor, der eigentlich nicht funktionieren sollte, ist aber die Zusammenstellung der Truppe und das gegenseitige Eliminieren.

Der YouTuber stellt nämlich die These auf, dass den Job kein Verbrecher angenommen hätte, wenn er weiß, dass er jemanden aus der Truppe eliminieren soll, denn man kann ja davon ausgehen, dass man selbst eliminiert wird. Das erwähnt ein Mitglied der Truppe am Ende des Raubs sogar selbst, aber da kann man sich die Frage stellen, warum er überhaupt mitgekommen ist.

Klar, man könnte argumentieren, dass der Drang nach Geld größer war als die Sorge um die eigene Sicherheit. Geübte Verbrecher, so wie die am Anfang des Films, wären das Risiko wohl nicht eingegangen.

Durch den Auftrag, andere Teammitglieder zu erledigen, würde wohl auch das gesamte Vertrauen in die Operation sinken. Auch das wäre ein Faktor, den man einbeziehen müsste. Die Anzahl der Mitglieder ist ebenso ein großes Risiko. Anders als in The Place Beyond The Pines kann es bei zu vielen Partnern eher vorkommen, dass sich jemand verplappert.

Auch ein Experte kritisiert den Bankraub. In einem YouTube-Video ließ der Kanal Insider einen ehemaligen Dieb diverse Filmszenen bewerten, je nachdem, wie authentisch die gezeigten Szenen sind. Auch er lobt den Film The Place Beyond the Pines und gibt ihm eine 9 von 10.