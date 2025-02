Der Joker von Jared Leto war so schlecht, dass sich sogar DC in einer eigenen Serie über ihn lustig gemacht hat

Der Joker ist einer der beliebtesten Schurken aller Zeiten. Das liegt nicht nur an seiner Beziehung zu Batman, sondern auch an seiner Darstellung durch diverse Schauspieler in Filmen und Serien. Ein Mime kommt aber gerne mal nicht so gut weg, das zeigt auch eine eigene DC-Serie, die sich darüber lustig macht.

Um welche Serie geht es? Teen Titans Go! startete 2013 und hat bis heute 8 Staffeln erhalten. Die Zeichentrickserie basiert auf der Heldengruppe Teen Titans, die von Robin, bekannt aus dem Batman-Universum, angeführt wird.

Die Serie ist aber keine klassische Superheldenserie, sondern eine Comedy-Serie hauptsächlich für Kinder, die diverse Aspekte des Genres parodiert. Produziert wurde sie von DC Entertainment und Warner Bros. Animation, weshalb sich die Serie gerne auch regelmäßig über DC lustig macht.

In einer Folge werden dabei diverse Joker-Interpretationen gezeigt und ihnen Respekt gezollt. Außer einer: der von Jared Leto aus dem Film Suicide Squad aus 2016.

Du kannst nicht einfach paar Tattoos und falsche Zähne draufpacken

Was passiert in der Folge? Um in ein geheimes Lager des Jokers zu kommen, müssen die Teen Titans die Wachen am Tor überlisten. Sie versuchen dann verschiedene Joker-Interpretationen nachzuahmen. Dabei verkleiden sie sich auch.

Es fängt mit Cyborg an, der Jack Nicholson nachmacht. Beast Boy versucht sich als Heath Ledger, der sogar sein ikonisches Schmatzen nachahmt und in pseudo-philosophischen Fragen spricht. Dann kommt Robin, mit Tattoos übersät, als Jared-Leto-Interpretation.

Den Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Der Joker-Handlanger reagiert nur erbost mit: Warte mal, das ist gar nicht der Joker . Die anderen Mitglieder der Teen Titans reagieren auch wütend und fragen Robin, was er da eigentlich mache. Cyborg kritisiert da ziemlich harsch auch Jared Letos Darstellung:

Jared Leto? Du kannst nicht einfach ein paar Tattoos und falsche Zähne draufpacken und mich denken lassen, dass du irgendeine Form von verrückter Person bist. Starfire fügt noch hinzu, dass niemand ihm so etwas abnimmt.

Um die Situation noch zu retten, verkleidet sich Beast Boy noch einmal als Mark-Hamill-Joker und überzeugt die Handlanger.

Warum ist Jared Leto als Joker unbeliebt? Es gibt durchaus Zuschauer, die den Joker mochten, doch einige Fans kritisierten die Darstellung vor allem im Vergleich zu Größen wie Jack Nicholson, Mark Hamill und Heath Ledger.

Eine gewisse Bedrohlichkeit hatte er zwar, doch der spezielle Charme fehlte, den die anderen verkörpert haben. Hinzu kommt noch, dass er in Suicide Squad eine winzige Rolle spielt, obwohl vorher groß mit ihm geworben wurde. Ein anderes Projekt hatte den Joker quasi, durfte ihn aber nicht benennen: Warner Bros. verbot ihm den Namen, aber er war einer der besten Joker im Universum von Batman