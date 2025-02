Weil ein Entwickler nicht zeichnen konnte, packte Sega verbotenerweise Batman und Godzilla in ein Action-Spiel

Spiele zu bekannten Lizenzen gibt es schon, seit Videospiele existieren. Manche nutzen sogar verbotenerweise Figuren, die ihnen gar nicht gehören. Darunter war sogar das legendäre Entwicklerstudio Sega. In einem ihrer Klassiker gab es unter anderem Batman, Godzilla oder Spider-Man.

Um welches Spiel geht es? 1989 erschien das Action-Spiel The Revenge of Shinobi für den Sega Genesis. Das Spiel ist ein klassischer Action-Platformer, der vor allem durch den knallharten Schwierigkeitsgrad bekannt ist.

Interessanterweise hatte das Spiel im Laufe der Zeit unzählige Versionen, die einiges am Spiel verändern mussten. Das lag vor allem daran, dass das Original viele Charaktere genutzt hat, für die Sega gar nicht die Rechte hatte.

Heutzutage gehört die Gangster-Reihe Yakuza zu den großen Titeln von Sega:

Ein großes, inoffizielles Crossover

Welche Figuren waren das? Wie vidaextra.com berichtet, traf der Protagonist im Verlauf des Spiels auf mehrere Gegner und Bosse, die ihm nach dem Leben trachten. Wer sich etwas in der Popkultur ausgekannt hat, der konnte beim Spielen mehrere Figuren entdecken, die verdächtig viele Ähnlichkeiten zu berühmten Charakteren hatten:

Darunter war ein Charakter, der aussah wie Rambo und Rocky hieß

hieß Jackie Chan

Ein Charakter, der aussah wie der Terminator

Spider-Man

Batman

Ein Monster namens Monster-G, das aussah wie Godzilla

Zwar waren es in der Story des Spiels nicht diese Figuren, die Ähnlichkeiten dazu waren aber wohl kaum zufällig. Auch der Hauptcharakter ähnelte der Figur Hattori Hanzō aus der japanischen Serie Kage no Gundan. Ein Beispiel für die Ähnlichkeiten seht ihr hier:

Die Skizzen der Gegner wurden zu genau übernommen

Wie konnte so etwas passieren? In einem Interview mit Retrogamer.net (via web.archive.org) aus 2014 sprach der Director des Spiels, Noriyoshi Oba, über das Thema und gab eine absurde Antwort, die mit seinen zeichnerischen Fähigkeiten zu tun hatte:

Ich habe einige grobe Skizzen von Figuren aus dem Kopf und von Fotos gemacht, weil ich nicht gut zeichnen kann […] Sie sollten als grobes Beispiel dienen. Leider hat der Designer der Sprites meine Zeichnungen ein wenig zu treu reproduziert, und das Endergebnis kennen Sie ja. Ich persönlich denke, wenn der Designer versucht hätte, mehr von seiner eigenen Persönlichkeit in diesen Figuren zu zeigen, hätten sie ganz anders ausgesehen als die Originale. Noriyoshi Oba über die Ähnlichkeit mit Lizenzfiguren in The Revenge of Shinobi

Was passierte in späteren Versionen des Spiels? Die Figuren konnte man durch die damalige Zeit nicht einfach mit Patches austauschen, man musste Revisionen produzieren.

In den ersten Revisionen konnte Spider-Man bleiben und ähnelte dem echten noch mehr, da man von Marvel die Rechte bekam. Batman verschwand aber und wurde zum Monster. Auch das Rambo-Design wurde geändert.

Erst mit einer späteren Revision änderte man Monster-G von einem Godzilla-ähnlichen Monster zu einer Skelett-Kreatur.

2009 erschien dann noch einmal eine Version des Spiels in den Online-Stores, die Spider-Man pink gefärbt hat, weil die Rechte abgelaufen waren.

Falls ihr also heutzutage The Revenge of Shinobi auf aktuellen Collections spielen solltet, werdet ihr Godzilla, Batman und Spider-Man nicht entdecken, dafür bräuchtet ihr schon die originale japanische Version.