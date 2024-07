Sega arbeitet an einem irren Taxi-MMO mit Open-World und großem Budget

In einem neuen Video analysiert Marco von Nerdkultur die zweite Folge der 2. Staffel von House of the Dragon.

Was wird das für ein Spiel? Laut einem YouTube-Video von Sega soll das neue Crazy Taxi dabei einiges anders machen als seine Vorgänger und so mehr dem aktuellen Zeitgeist entsprechen. Es handelt sich dabei um ein Spiel von „großem Umfang“ mit einer Open World – ein Massively Multiplayer Driving Game.

Gerade unsere jüngeren Leser könnten von Crazy Taxi allerdings noch nichts gehört haben. Denn das letzte Hauptspiel der Reihe, Crazy Taxi 3: High Roller, erschien im Jahr 2002 – also inzwischen vor 22 Jahren. Seitdem gab es mehrere Mobile-Ableger und ein paar Spiele im gleichen Franchise, in denen man aber nicht direkt die Kontrolle über das Taxi hatte.

Was ist Crazy Taxi? Bei der Spielereihe Crazy Taxi war der Name schon immer Programm. Im Kern geht es darum, als Taxi-Fahrer die Kundschaft so schnell wie möglich von einem Ort an den Zielort zu bringen. Allerdings erhaltet ihr mehr Punkte, wenn ihr während der Fahrt irrwitzige Stunts durchführt und besonders gefährliche Manöver präsentiert.

Im Dezember des letzten Jahres sprach Sega darüber, dass einige alte Spiele-Franchises wiederbelebt werden und man an der Entwicklung arbeitet. Eines dieser Titel ist „Crazy Taxi“, das vor allem die Hoffnungen von Gaming-Veteranen befeuert hat. In einem Video auf YouTube sprach man nun über neue Details, die Lust auf mehr wecken.

