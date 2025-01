Ein Superheldenfilm von DC kostete 200 Millionen US-Dollar, wurde zum Flop – Nicht mal Batman konnte ihn retten

Comicverfilmungen begleiten die Kinolandschaft schon seit Jahrzehnten. Schon lange vor dem MCU gab es Superheldenfilme. 2023 erhielt einer der wichtigsten DC-Helden einen eigenen Film. Doch auch eine Starbesetzung und viel Nostalgie konnten The Flash nicht helfen, zu einem Erfolg zu werden.

Was für ein Film ist The Flash? The Flash erschien 2023 und war ein weiterer Film des DC-Film-Universums, das 2013 mit Man of Steel seinen Anfang nahm. Wie der Name es schon verrät, geht es um den titelgebenden Helden Flash, der zum ersten Mal in Batman v Superman einen kleinen Auftritt hatte.

Die Geschichte des Solo-Films basierte auf dem wichtigen Flashpoint-Arc, der weitreichende Folgen im Comic-Universum hatte. Doch der Solo-Film wurde zum Flop. Laut IMDb kostete der Film schätzungsweise 200 Millionen US-Dollar, konnte weltweit aber nur knapp 270 Millionen US-Dollar einspielen.

Das klingt zwar erst mal nach viel Geld, bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar muss man aber mindestens 400 Millionen einspielen, wenn nicht sogar mehr, wenn man Marketing-Kosten bedenkt. Der Film hatte mit vielen Problemen zu kämpfen, zu denen sich sogar der Regisseur äußerte.

Der Regisseur glaubt, er kennt den Grund fürs Scheitern

Warum war der Film ein Flop? Garantiert kann man das nie sagen, man kann nur Vermutungen äußern. Der Regisseur des Films, Andy Muschietti, äußerte sich zum Flop zuletzt und sagte, der Film konnte nicht alle der 4 wichtigen Zielgruppen erreichen (via Variety). Die gemeinten Zielgruppen sind Männer unter 25 und über 25 und Frauen unter 25 und über 25. Er sagt dazu, dass der Film vor allem die weibliche Zielgruppe nicht interessiert hat.

Filme wie Wonder Woman haben deutlich besser alle Zielgruppen angesprochen.

Der Film versuchte, ähnliche wie Spider-Man: No Way Home auf die Nostalgie zu setzen. Mit Michael Keaton als Batman hatte man einen legendären Schauspieler in einer ikonischen Rolle zurückgebracht. Doch auch das funktionierte nicht.

Ein anderes großes Problem ist wohl die Ausrichtung des damaligen DC-Filmuniversums. 2022 wurde James Gunn als Co-CEO für die DC Studios engagiert und schon vor dem Start von The Flash war klar, dass James Gunn ein neues Universum startet (via gq.com). Fans solcher Film-Universen könnten dadurch abgeschreckt worden sein, wenn die erzählte Geschichte ohnehin keinen Einfluss auf die Zukunft hat.

Zusätzlich zu diesen Problemen kam noch der Hauptdarsteller Ezra Miller, der seit 2020 negativ in den Schlagzeilen war. Wie Variety in einer Timeline festgehalten hat, dass Ezra Miller auch mit dem Gesetz aneinander geraten ist und auch bei der Promo-Phase des Films wenige Auftritte hatte.

Kritiker und Fans fanden den Film nicht schlecht

Wie kam der Film bei Kritikern und Publikum an? Der Film kam bei Kritikern noch recht positiv, aber eben nicht bemerkenswert an. Bei 389 Kritiken hat der Film auf Rotten Tomatoes einen Score von 63 %. Die Zuschauer mochten den Film noch ein wenig mehr. Bei über 5000 Reviews hat der Film beim Zuschauer-Score 82 % erreicht.

Im Juni 2023 musste The Flash aber noch gegen Spider-Man: Across the Spider-Verse konkurrieren, der sowohl bei Kritikern als auch bei Fans deutlich besser ankam.

Was haltet ihr vom Film? Fandet ihr The Flash gut oder würdet ihr ihn nicht empfehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski gefiel vor allem eine Figur aus dem Film: Seit ich das neue Supergirl von The Flash im Kino gesehen habe, vermisse ich Henry Cavill als Superman nicht mehr