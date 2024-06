Pokémon GO: Event „Besuch aus der Ultradimension“ stimmt euch mit Ultrabestien auf das GO Fest 2024 ein

In Pokémon GO wurde das Event Besuch aus der Ultradimension angekündigt, welches das GO Fest 2024 einläutet. Was genau euch erwartet, hat euch MeinMMO zusammengetragen.

Was ist das für ein Event? Das Event Besuch aus der Ultradimension wird unmittelbar vor dem GO Fest 2024 stattfinden. Es beginnt am Montag, dem 8. Juli 2024 um 10:00 Uhr und wird bis zum Samstag, dem 13. Juli 2024 um 10:00 Uhr laufen.

Passend zum Inhalt des GO Fests 2024, wird es in dem Event in erster Linie um die Ultrabestien gehen. Diese könnt ihr in dem Event zum einen in Raids und sogar in einer befristeten Forschung erhalten.

Jeden Tag eine andere Ultrabestie

Welche Ultrabestien gibt es in Raids? Innerhalb des Events wird es jeden Tag eine Ultrabestie geben, die ihr in 5*-Raids finden, besiegen und fangen könnt. Zusätzlich werden die jeweiligen Ultrabestien an den Tagen, an denen sie in Raids verfügbar sind, auch von 18:00 bis 19:00 Uhr eine Raid-Stunde bekommen.

Der Zeitplan der Ultrabestien sieht wie folgt aus:

Montag, 8. Juli: Schlingking*

Dienstag, 9. Juli: Anego*

Mittwoch, 10. Juli: Kaguron* (Südhalbkugel), Katagami* (Nordhalbkugel)

Donnerstag, 11. Juli: Muramura (östliche Hemisphäre), Kopplosio (westliche Hemisphäre)

Freitag, 12. Juli: Masskito* (Amerika und Grönland), Schabelle* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Indien), Voltriant* (Asien-Pazifik)

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Was steckt in der befristeten Forschung? Im Event wird es auch eine befristete Forschung geben. Für das Abschließen der Forschung könnt ihr Begegnungen mit allen Ultrabestien erhalten, die ihr während des Events auch in Raids finden könnt.

Welche Boni gibt es im Event? Im Event gibt es Boni, wovon einige sogar bis über das Event hinaus laufen und somit auch während des GO Fests 2024 verfügbar sein werden.

Fern-Raid-Limit wird im Event auf 20 Fern-Raids angehoben (vom 8. Juli 2024 bis zum 11. Juli 2024)

Fern-Raid-Limit wird komplett aufgehoben (vom 12. Juli 2024 bis zum 14. Juli 2024)

Ein garantiertes Bonbon XL beim Tauschen von Pokémon ab Trainer Level 31 (vom 8. Juli 2024 um 10:00 Uhr bis zum 14. Juli 2024 um 23:59 Uhr)

Weitere Inhalte des Events

Pokémon-Hintergründe: Wenn ihr während des Events bestimmte Pokémon nach Raid-Kämpfen fangt, habt ihr die Chance, dass sie einen Spezialhintergrund erhalten. Diesen könnt ihr in der Zusammenfassung des Pokémon sehen. Diese speziellen Hintergründe waren bisher nur Besuchern von Live-Events vorbehalten.

Globale Herausforderung: Im Event wird es auch eine globale Herausforderung geben, die von allen Trainern weltweit gemeinsam absolviert werden kann. Diese Herausforderung beginnt am Sonntag, dem 7. Juli 2024 um 01:00 Uhr und läuft bis zum Freitag, dem 12. Juli 2024 um 21:00 Uhr.

Wird die Herausforderung erfolgreich beendet, gibt es zum GO Fest 2024 für alle Trainer die sogenannten Ultrabälle bei Begegnungen mit Ultrabestien, mit denen sie sich besser fangen lassen.

Außerdem wird die Team-Power in Raids, in denen ihr im Team-Play unterwegs seid, bis zum 13. Juli 2024 um 10:00 Uhr schneller aufgeladen.

Ticket zum Event: In der Zeit vom 8. Juli 2024 um 10:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 14. Juli 2024 um 18:00 Uhr könnt ihr zusätzlich ein Ticket erwerben. Dieses wird 5 $ (also ungefähr 5 €) kosten und bringt euch eine befristete Forschung sowie einige Raid-Boni.

Raid-Boni:

5.000 zusätzliche Erfahrungsunkte bei einem erfolgreichen Raid

Doppelte Menge an Sternenstaub für 5*-Raids

1 zusätzliches Bonbon nach 5*-Raids

1 zusätzliches Bonbon XL nach 5*-Raids

Bis zu 2 zusätzliche Raid-Pässe für das Drehen von Arenen

Belohnungen für befristete Forschung:

10 Cosmog-Bonbons

5 Anego-Bonbon XL

5 Masskito-Bonbon XL

5 Schabelle-Bonbon XL

5 Voltriant-Bonbon XL

5 Kaguron-Bonbon XL

5 Katagami-Bonbon XL

5 Schlingking-Bonbon XL

5 Muramura-Bonbon XL

5 Kopplosio-Bonbon XL

2024 Sternenstaub

1 Sternenstück

Ihr habt bis zum Sonntag, dem 14. Juli 2024 um 20:00 Uhr Zeit, um alle Belohnungen abzuholen. Die Boni gelten auch innerhalb des GO Fests 2024.

Bundles im Webstore: Im Webstore von Pokémon GO könnt ihr euch während des Events verschiedene Bundles kaufen. Hierbei wird es 3 Bundles geben in den Preiskategorien von 4,99 $, 19,99 $ sowie 39,99 $ (die Preise in Euro werden ähnlich sein).

Was sagt ihr zu dem Event? Wie findet ihr die Inhalte? Werdet ihr losziehen, um Ultrabestien herauszufordern, oder wartet ihr lieber auf das anschließende GO Fest? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über alle kommenden Events im Juni 2024 in Pokémon GO haben wir für euch natürlich auch.