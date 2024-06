Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Juni 2024

Im Juni 2024 erwarten euch in Pokémon GO wieder einige Raid-Stunden sowie legendäre Raid-Bosse. Wann euch welche Monster im Juni in den Raids begegnen, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Raids geht es? In Pokémon GO lassen sich Pokémon nicht nur in der Wildnis, sondern auch in Raids finden. Diese könnt ihr in verschiedenen Schwierigkeitsgraden in den Arenen besiegen. Im Anschluss habt ihr die Chance, den jeweiligen Raid-Boss zu fangen und eurer Sammlung hinzuzufügen. Besonders interessant sind dabei die Monster der Level-5-Raids sowie der Mega-Raids.

Welche Raid-Bosse euch in diesen beiden Stufen im Juni 2024 erwarten und welche Monster ihr zusätzlich in besonderen Raid-Stunden finden könnt, zeigen wir euch in der nachfolgenden Übersicht.

Raid-Stunden und Bosse im Juni 2024

Wann laufen die Raid-Stunden? In Pokémon GO findet jeden Mittwoch zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr Ortszeit eine sogenannte Raid-Stunde statt. Bei dieser übernimmt ein bestimmter legendärer Raid-Boss einen Großteil der Arenen und kann somit in den Level-5-Raid besiegt und anschließend gefangen werden. Mit etwas Glück sichert ihr euch sogar ein schillerndes Exemplar (*).

Welche Termine ihr diesbezüglich im Juni kennen solltet und welche Monster jeweils auftauchen, seht ihr in der nachfolgenden Tabelle:

Termin Raid-Boss 05. Juni Zapdos* Unser Konter-Guide zu Zapdos 12. Juni Demeteros (Inkarnationsform)* 19. Juni Yveltal* 26. Juni Yveltal*

Alle Raid-Boss-Wechsel und Mega-Raids im Juni 2024

Die Raid-Bosse in Pokémon GO sind immer nur für eine bestimmte Zeit in den Raids zu finden und rotieren somit an festgelegten Tagen. Dieser Wechsel findet dann an den genannten Tagen jeweils um 10:00 Uhr Ortszeit statt. In welchen Zeiträumen ihr welche Raid-Bosse in den Level-5-Raids und Mega-Raids finden könnt, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Welche Raids lohnen sich besonders? Im Juni erwarten euch allesamt Raid-Bosse, die ihr euch in der Vergangenheit in den Raids schon einmal sichern konntet. Dabei kehren mit Yveltal, Demeteros und Zapdos gleich mehrere legendäre Monster in Spiel zurück. Gemeinsam mit Mega-Despotar, -Glurak, -Simsala und -Garados gehören sie die zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Das Feuer- und Flug-Pokémon Ho-Oh kann zudem in den PvP-Kämpfen der Hyperliga punkten. Sollte euch hierzu also noch ein starkes Exemplar fehlen, dann solltet ihr die Raids im Juni nicht verpassen. Darüber hinaus erwarten euch in den kommenden Wochen aber noch weitere Highlights in Pokémon GO. Hier zeigen wir euch alle Events im Juni 2024 in der Übersicht.