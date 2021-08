Pokémon GO: Forschung zum 3. Hyperbonus Schwert und Schild – Alle Belohnungen

Die befristete Forschung zum 3. Hyperbonus in Pokémon GO läuft unter dem Motto “Schwert und Schild”. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen, die ihr dabei erhaltet.

Was ist das für eine Forschung? Am Freitag, den 20. August, um 10:00 Uhr starten die Boni des dritten Hyperbonus in Pokémon GO. Mit im Gepäck ist die befristete Forschung “Schwert und Schild”, die ihr bis zum 31. August lösen könnt. Die Forschung ist für jeden Trainer zugänglich und bringt fünf Kapitel mit jeweils drei Aufgaben.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Belohnungen der neuen Forschung.

Hyperbonus 2021 – Schwert und Schild 1/5

Aufgabe Belohnung Sende 5 Geschenke

an Freunde 5 Superbälle Fange 8 Pokémon 5 Himmihbeeren Besiege 2 Rocket-Rüpel Begegnung mit

Pikachu

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr zusätzlich 10 Pokébälle, 888 Erfahrungspunkte und 5 Hyperbälle.

Hyperbonus 2021 – Schwert und Schild 2/5

Aufgabe Belohnung Nutze 5 Power-Ups

bei Pokémon 10 Supertränke Fange 10 Pokémon 5 Beleber Kämpfe in der GO-Battle-League Begegnung mit

Mauzi

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr zusätzlich 5 Hyperbälle, 888 Erfahrungspunkte und nochmal 5 Hyperbälle.

Hyperbonus 2021 – Schwert und Schild 3/5

Aufgabe Belohnung Entwickle 2

Pokémon 5 Sananabeeren Fange 5 Pokémon

des Typs Normal Begegnung mit

Galar-Mauzi Besiege 4 Rocket-Rüpel Begegnung mit

Smettbo

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr zusätzlich 15 Pokébälle, 888 Erfahrungspunkte und 5 Hyperbälle.

Hyperbonus 2021 – Schwert und Schild 4/5

Aufgabe Belohnung Nutze 10 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Raffel Fange 8 unterschiedliche

Arten von Pokémon Begegnung mit

Galar-Porenta Gewinne einen Raid Begegnung mit

Gengar

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr zusätzlich 10 Superbälle, 888 Erfahrungspunkte und 5 Hyperbälle.

Hyperbonus 2021 – Schwert und Schild 5/5

Aufgabe Belohnung Verdiene 12 Herzen

mit deinem Kumpel Begegnung mit

Wolly Fange 8 unterschiedliche

Arten von Pokémon Begegnung mit

Galar-Flunschlik Gewinne einen Raid in

weniger als 60 Sekunden Begegnung mit

Relaxo

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr zusätzlich 25 Pokébälle, 1 Sonderbonbon und 5 Hyperbälle.

Mit dieser neuen, begrenzten Forschung erhaltet ihr viele Möglichkeiten, Pokémon zu begegnen. Ihr findet die Forschung nach dem Start des Events in der Heute-Übersicht bei euch im Spiel.

Wie gefällt euch die neue Forschung zum 3. Teil des Hyperbonus bei Pokémon GO? Hättet ihr euch andere Aufgaben und Belohnungen gewünscht oder seid ihr mit dem Inhalt zufrieden?

In der nächsten Zeit erwarten euch noch ein paar Ereignisse. Wir haben für euch eine Übersicht mit allen Events im August 2021 bei Pokémon GO zusammengestellt. So könnt ihr euch schon mal vormerken, ob ihr bestimmte Termine mitnehmen wollt.