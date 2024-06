Pokémon GO bringt das stärkste Pokémon zurück, aber das wird nicht einfach

Mega-Rayquaza kehrt zu Pokémon GO zurück. Doch dafür solltet ihr euch einen Termin freihalten und am besten viele Freunde mitbringen.

Was ist das für ein Pokémon? Das legendäre Pokémon Rayquaza ist so schon ein mächtiger Angreifer in Pokémon GO, seine Mega-Form setzt nochmal einen drauf und ist aktuell der wohl beste Angreifer im Spiel.

Um es zu erhalten, muss man die Mega-Entwicklung bei Rayquaza durchführen. Doch dafür braucht man Mega-Energie und das Item „Meteorit“, da es damit die Attacke „Zenitstürmer“ lernt, die maßgeblich für die Entwicklung ist. Mega-Rayquaza ist dann für einige Stunden verfügbar, bevor es sich wieder zurückentwickelt.

Bislang erschien das Monster nur im Rahmen des GO Fests 2023, nun feiert es seine Rückkehr mit einem eigenen Event. Aber: Es zu kriegen, wird nicht leicht.

Rayquaza kehrt in Top-Raids zurück – So kriegt ihr den Meteorit und die Mega-Energie

Wann ist das Event mit Mega-Rayquaza? Am Samstag, den 29. Juni 2024 erscheint Mega-Rayquaza in Top-Raids – und zwar zu vier verschiedenen Zeitpunkten.

Um 12:00 Uhr

Um 13:00 Uhr

Um 17:00 Uhr

Um 18:00 Uhr

Diese Top-Raids dürften die einzige Möglichkeit des Events sein, an die nötige Mega-Energie zu kommen, indem man den Raid-Boss besiegt.

Was sind Top-Raids? Das ist der Knackpunkt: Top-Raids erscheinen nur in begrenzter Menge und können nur vor Ort herausgefordert werden. Mit Fernraid-Pässen könnt ihr nicht teilnehmen, sondern müsst zur Arena gehen.

Dazu kommt, dass die Top-Raids mit deutlich erhöhter Schwierigkeit stattfinden. Dementsprechend braucht ihr auch mehr Trainer, um es zu besiegen.

Und sollte es wie bei sonst üblichen Mega-Raids so sein, dass ihr mehr Energie bekommt, je schneller der Raid geschlagen ist, dann sollte man schauen, dass man möglichst viele Trainer zusammenbekommt.

Die besten Konter gegen Mega-Rayquaza findet ihr hier. Die solltet ihr schonmal vorbereiten und entsprechend hochleveln.

Wie kriege ich den Meteorit? Im Rahmen des Events wird eine kostenlose, befristete Forschung verfügbar sein, die euch das Item einbringt. Hier ist zwar noch kein Zeitraum angegeben, da es sich aber um eine befristete Forschung handelt, ist auf jeden Fall klar, dass sie nicht unbegrenzt gelöst werden kann. Gut möglich, dass sie ebenfalls nur am 29. Juni verfügbar ist. Dementsprechend sollte man sich diesen Termin im Kalender eintragen, wenn man Mega-Rayquaza haben will.

Insgesamt ist die Rückkehr von Mega-Rayquaza eine Gelegenheit für alle, die sich den mächtigen Angreifer im vergangenen Jahr nicht sichern konnten. Gleichzeitig wird es aber auch überhaupt nicht einfach, das Monster zu bekommen. Was haltet ihr von dem Event? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was sonst ansteht, zeigt die Übersicht aller Pokémon-GO-Events im Juni 2024.