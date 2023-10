Pokémon GO: Trainer schafft das „Unmögliche“, entwickelt Pokémon, das Spieler seit Monaten jagen

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Wie sieht es in Sachen Zygarde bei euch aus? Wie viele Zellen habt ihr beisammen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Ob es wirklich das erste auf der Welt ist, ist unklar, aber in den Kommentaren zeigen sich Trainer dennoch beeindruckt, diskutieren aber auch die schwierige Formwandlung an sich:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Subreddit zu Pokémon GO namens „TheSilphRoad“ teilte User „TorchicIsland“ einen Post, in dem ein Zygarde in der Optimumform gezeigt wird.

In Pokémon GO können Spieler seit Monaten Zellen für das Pokémon Zygarde sammeln, doch das gestaltet sich schwierig. Ein Trainer hat nun endlich genug für die letzte Form des Monsters.

Insert

You are going to send email to