Pokémon GO: Euer Beutel ist voll? Gegenstände, die ihr bedenkenlos wegwerfen könnt

Habt ihr in Pokémon GO auch ständig das Problem, dass euer Beutel voll ist? Wir zeigen euch, auf welche Gegenstände ihr verzichten könnt.

Was ist das Problem? Der Item-Beutel hat in Pokémon GO nur eine begrenzte Kapazität. Diese könnt ihr mit PokéMünzen zwar erhöhen, aber das ist entweder kostspielig oder dauert eine längere Zeit, wenn ihr nur auf die täglichen kostenfreien PokéMünzen zurückgreift.

Daher ist es wichtig, sich von Items zu trennen, die nicht die höchste Relevanz haben. So sorgt ihr dafür, dass ihr für die wirklich wichtigen Items Platz habt und auf diese zurückgreifen könnt, wenn ihr diese benötigt.

Auf welche Items ihr eher verzichten könnt, listen wir euch hier auf.

Bälle, Tränke, Beeren und Steine im Überfluss

Auf welche Bälle kann verzichtet werden? Wenn euer Inventar voll ist und ihr alle Items in Hülle und Fülle besitzt, könnt ihr euch von euren Pokébällen trennen. Super- und Hyperbälle sind besser geeignet zum Fangen von Pokémon, sodass ihr auf die klassische Variante der Pokébälle getrost verzichten könnt.

Pokébälle sind zudem gut und einfach durch PokéStops und durch das Drehen der Arena-Scheiben zu bekommen, falls ihr euch doch von zu vielen Pokébällen getrennt habt.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Auf welche Tränke kann verzichtet werden? Ähnlich sieht es bei den regulären Tränken und den Supertränken aus. Auch hier gibt es mit den Hyper- und den Toptränken eine bessere Alternative, die zudem auch noch mehr Lebenspunkte eurer Pokémon heilen und somit platzsparender sind.

Wenn ihr besiegte Pokémon mit den Top-Belebern wiederbelebt, benötigt ihr außerdem keine weiteren Tränke, um eure Pokémon wieder fit zu bekommen.

Auf welche Beeren kann verzichtet werden? Für die Himmihbeere gibt es mit der goldenen Himmihbeere eine bessere Alternative, die jedoch nicht ganz so einfach zu bekommen ist. Wenn ihr von den goldenen Himmihbeeren jedoch mehr als genug habt, könnt ihr euch von euren normalen Exemplaren trennen oder zumindest den Bestand reduzieren.

Wenn ihr die Nanabbeeren kaum oder gar nicht benutzt, könnt ihr auch hier die Anzahl reduzieren und somit Platz im Item-Beutel schaffen. Sowohl die Himmih- als auch die Nanabbeere lassen sich zudem schnell wieder über PokéStops und Arena-Scheiben sammeln.

Auf welche Entwicklungssteine kann verzichtet werden? Manche Pokémon benötigen spezielle Items, um sich entwickeln zu können. Diese Items sind die Entwicklungssteine, zu denen beispielsweise der Sonnenstein, der Sinnoh-Stein oder auch die Drachenhaut gehören. Habt ihr bereits die Pokémon entwickelt, die solche Entwicklungssteine benötigen, dann könnt ihr auch hier die Anzahl auf ein Minimum beschränken.

Wenn es Events in Pokémon GO gibt, bei denen Pokémon im Vordergrund stehen, die einen Entwicklungsstein benötigen, gibt es inzwischen immer die passenden Steine als Belohnung durch befristete Forschungen oder Feldforschungen. So könnt ihr die Entwicklungssteine schnell erhalten, wenn diese für neue Pokémon benötigt werden.

Ihr könnt außerdem täglich gegen die Teamleiter kämpfen, wodurch ihr ebenfalls an Entwicklungssteine gelangen könnt. Welche Möglichkeiten ihr noch habt, um an Entwicklungssteine zu gelangen, erfahrt ihr in unserer Checkliste, um täglich Belohnungen in Pokémon GO zu erhalten.

Wie sieht es bei euch aus? Ist euer Item-Beutel auch ständig voll und ihr müsst ihn regelmäßig ausmisten? Auf welche Items verzichtet ihr und von welchen könnt ihr gar nicht genug haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die Events im Januar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns auch.