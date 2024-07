Pokémon GO: Spezialforschung „The Dusk Settles“ zu Necrozma – Alle Belohnungen im Überblick

Zum Pokémon GO Fest 2024 können sich Ticketinhaber über die Spezialforschung The Dusk Settles zu Necrozma freuen. Wir von MeinMMO zeigen euch die möglichen Pfade und welche Aufgaben und Belohnungen sich dahinter verstecken.

Um welche Forschung geht es? Neben der kostenlosen Spezialforschung zu Cosmog, können sich Ticketinhaber vom GO Fest 2024 am zweiten Event-Tag über eine weitere Spezialforschung mit dem Namen The Dusk Settles freuen. Diese wird sich um das legendäre Pokémon Necrozma drehen und euch mit Fusionsenergie versorgen.

Dabei erstreckt sich die Forschung über insgesamt 5 Tafeln mit jeweils 3 Aufgaben, wobei ihr euch nach der ersten Seite zwischen Solgaleo und Lunala entscheiden müsst. Diese benötigt ihr nämlich für die Fusion mit Necrozma.

Welche Aufgaben und Belohnungen euch erwarten, haben wir euch nachfolgend mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck zusammengefasst und erklären, was ihr beim Abrufen der Forschung außerdem beachten müsst.

Spezialforschung zu Necrozma – Tafel 1/5

Aufgabe Belohnung Erkunde 1 km 3 Super-Tränke Löse 2 Feldforschungsaufgaben 20 Pokébälle Drehe 10 PokéStops oder Arenen 2 Glücks-Eier

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 2 Sofort-TM, 2 Lade-TM sowie eine Begegnung mit Necrozma.

Achtung: Im Anschluss an diese Tafel müsst ihr euch zwischen folgenden zwei Wegen entscheiden:

Je nachdem, welchen Pfad ihr wählt, ändern sich nicht nur die Aufgaben und Belohnungen, sondern ihr entscheidet euch damit auch maßgeblich für die entsprechende Form von Necrozma. Ihr bekommt nämlich dafür die jeweiligen Ressourcen, um die jeweilige Fusion auszuführen. Ihr solltet eure Wahl also gut überdenken. Wie stark die beiden Formen sind, haben wir euch im nachfolgenden Beitrag zusammengefasst:

Mehr zum Thema Pokémon GO: Welche Form von Necrozma ist besser? von Franzi Korittke

Spezialforschung zu Necrozma – Tafel 2/5 Solgaleo

Aufgabe Belohnung Verdiene 8.000 Sternenstaub 2 Premium-Kampf-Pässe Verdiene 800 EP 3 Hyper-Tränke Fange 8 Pokémon 800 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 3 Hyper-Tränke, 3 Beleber sowie eine Begegnung mit Miniras.

Spezialforschung zu Necrozma – Tafel 3/5 Solgaleo

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon Begegnung mit Psiana mit Schal Kämpfe in 5 Raids 3 Top-Tränke Gewinne 3 Raids 1 Premium-Kampf-Pass

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 2 goldene Himmihbeeren, 2 silberne Sananabeeren sowie eine Begegnung mit Solgaleo.

Spezialforschung zu Necrozma – Tafel 4/5 Solgaleo

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon vom Typ Psycho 10 Necrozma-Bonbons Mache 15 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Stahl 10 Cosmog-Bonbons Lande 25 gute Würfe 5 XL-Bonbons von Cosmog

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 25 Necrozma-Bonbons, 1.000 Solar-Fusionsenergie sowie 25 Cosmog-Bonbons.

Spezialforschung zu Necrozma – Tafel 5/5 Solgaleo

Aufgabe Belohnung Mache 20 Power-Ups bei Pokémon 10 XL-Bonbons von Cosmog Fusionier Necrozma 10 XL-Bonbons von Necrozma Gewinne 5 Raids 3 Sonderbonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem eine Top-Sofort-TM, eine Top-Lade-TM sowie ein XL-Sonderbonbon.

Spezialforschung zu Necrozma – Tafel 2/5 Lunala

Aufgabe Belohnung Verdiene 8.000 Sternenstaub 2 Premium-Kampf-Pässe Verdiene 800 EP 3 Hyper-Tränke Fange 8 Pokémon 800 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 3 Hyper-Tränke, 3 Beleber sowie eine Begegnung mit Miniras.

Spezialforschung zu Necrozma – Tafel 3/5 Lunala

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon Begegnung mit Nachtara mit Schal Kämpfe in 5 Raids 3 Top-Tränke Gewinne 3 Raids 1 Premium-Kampf-Pass

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 2 goldene Himmihbeeren, 2 silberne Sananabeeren sowie eine Begegnung mit Lunala.

Spezialforschung zu Necrozma – Tafel 4/5 Lunala

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon vom Typ Psycho 10 Necrozma-Bonbons Mache 15 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Geist 10 Cosmog-Bonbons Lande 25 gute Würfe 5 XL-Bonbons von Cosmog

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 25 Necrozma-Bonbons, 1.000 Lunar-Fusionsenergie sowie 25 Cosmog-Bonbons.

Spezialforschung zu Necrozma – Tafel 5/5 Lunala

Aufgabe Belohnung Mache 20 Power-Ups bei Pokémon 10 XL-Bonbons von Cosmog Fusionier Necrozma 10 XL-Bonbons von Necrozma Gewinne 5 Raids 3 Sonderbonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die entsprechenden Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem eine Top-Sofort-TM, eine Top-Lade-TM sowie ein XL-Sonderbonbon.

Wann bekommt man die Forschung? Die Forschung erhalten alle Ticketinhaber vom globalen GO Fest 2024 am zweiten Event-Tag. Um die Forschung abzurufen, müsst ihr jedoch erst die kostenlose Forschung zu Cosmog beendet haben.

Wie gefällt euch die Forschung zu Necrozma? Für welche Form entscheidet ihr euch? Und warum habt ihr euch für diese Form entschieden? Schreibt es uns hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus. Welche Neuigkeiten es zum GO Fest 2024 gibt, lest ihr in unserem Live-Ticker.