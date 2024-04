Pokémon GO: Beliebtes Feature hat eine starke Änderung erhalten – Und kaum einer weiß es

Trainer berichten, dass das Party Play-Feature in Pokémon GO angepasst wurde. Und das, ohne entsprechende Hinweise.

Was ist das für ein Feature? Das Party Play-Feature ermöglicht es euch in Pokémon GO, mit euren Freunden gemeinsam zeitlich begrenzt eine Gruppe zu bilden und mit ihnen zu spielen. Hierbei könnt ihr Gruppen zwischen 2 – 4 Spielern eröffnen.

Seid ihr in solch einer Gruppe unterwegs, könnt ihr gemeinsam Challenges absolvieren und euch über einen Schadensboost für eure Lade-Attacken in Raids freuen. Alle Infos zum Party Play-Feature.

Auf Reddit berichten nun mehrere Trainer, dass ihnen hierbei eine kleine, aber sehr nützliche Änderung aufgefallen ist. Auch auf einer Seite von Niantic lassen sich hierzu Informationen finden.

Party Play bekommt Änderung, die das Feature besser nutzbar macht

Um was für eine Änderung geht es? Bisher war die maximale Zeit für eine Gruppe im Party Play-Modus auf die Höchstdauer von einer Stunde begrenzt. Nun berichten mehrere Trainer davon, dass sie das Feature genutzt haben und ihnen dabei aufgefallen ist, dass die Dauer auf 3 Stunden erhöht wurde.

Durch diese Änderung könnt ihr länger mit euren Freunden in einer Gruppe unterwegs sein, ohne die Gruppe neu bilden zu müssen. Dies kann euch vor allem Nerven sparen, wenn ihr gerade mitten in einem Raid seid oder mit dem Start eines Raids warten müsst, bis ihr euch neu gruppiert habt.

Was sagt Niantic dazu? Von Niantic wurde die Änderung der Dauer bisher nicht kommuniziert. Es gibt weder im Spiel, noch auf den Seiten und Kanälen von Niantic bisher einen Hinweis darauf. Lediglich im Pokémon GO Helpcenter von Niantic lässt sich hierzu ein Hinweis finden. Hier heißt es:

Eure Party kann bis zu 3 Stunden dauern, oder bis ihr eure Party Play-Sitzung beendet. Ihr erhaltet eine 10-minütige Warnung, wenn ihr euch dem Zeitlimit nähert.

Die entsprechende Seite im Helpcenter wurde vor 3 Tagen, am 19. April 2024, aktualisiert. Genau ab diesem Zeitpunkt lassen sich auch die ersten Hinweise von Trainern dazu finden.

Was sagt die Community dazu? Im Gegensatz zu dem negativen Feedback des Avatar-Updates, welches vor kurzem in Pokémon GO erschien, ist das Feedback zu dieser Änderung sehr positiv. So lauten einige der Kommentare:

Ich konnte keine Beiträge darüber finden, aber es ist der zweite Tag in Folge, an dem wir eine 3-stündige Gruppe haben! Ein gewaltiges Upgrade , schreibt ein Trainer in seinem Beitrag auf Reddit

, schreibt ein Trainer in seinem Beitrag auf Reddit Endlich , lautet ein Kommentar dazu auf Reddit

, lautet ein Kommentar dazu auf Reddit Oh, das gefällt mir besonders für die dreistündigen Raid-Events. Man muss nicht mitten in einem Raid-Zug eine neue Gruppe gründen , freut sich ein weiterer Kommentator auf Reddit

, freut sich ein weiterer Kommentator auf Reddit Es wurde zwar nicht offiziell angekündigt, aber es wurde in Datamines gefunden und ist gestern live gegangen , erklärt ein Trainer in einem Kommentar auf Reddit

Was sagt ihr zu dieser Änderung? Nutzt ihr das Party Play-Feature intensiv? Oder habt ihr es vielleicht sogar noch nie genutzt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus.

