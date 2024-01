Pokémon GO: 2 Befristete Forschungen zur Kampfwoche und ihre Belohnungen

In Pokémon GO läuft die Kampfwoche und bringt euch zwei Befristete Forschungen ins Spiel. Eine davon ist kostenlos, die andere kostet 2 Dollar. Wir zeigen euch alle Inhalte der Forschungen.

Was ist neu bei Pokémon GO? Die Kampfwoche läuft in Pokémon GO seit dem 19. Januar 2024. Eine kostenlose Befristete Forschung bringt euch unter anderem einen Hut im Stil von Hin.

Die bezahlte Forschung belohnt euch mit Sonderbonbons, Rocket-Radar, Sternenstaub und Kampf-Pässen.

Kostenlose Befristete Forschung 1/1

Aufgabe Belohnung Kämpfe 5x in der GO Kampfliga 7.500 EP Kämpfe 10x in der GO Kampfliga 7.500 EP Nutze 10 sehr effektive Lade-Attacken 7.500 EP Nutze 10 Power-Ups bei Pokémon 7.500 EP

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle vier Aufgaben löst und euch die entsprechenden Belohnungen abholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 3 Sonderbonbons, eine Top-Lade-TM und ein Hut im Stil von Hin.

Die Aufgaben könnt ihr leicht und schnell abschließen, da ihr nicht in der Kampf-Liga gewinnen müsst, sondern nur an Kämpfen teilnehmt. So sichert ihr euch schnell Erfahrungspunkte und dazu einen Hut für euren Avatar.

Kostenpflichtige Befristete Forschung zu Krachende Kämpfe 1/1

Aufgabe Belohnung Gewinne 3 Raids 3 Sonderbonbons Besiege 4 Rocket-Rüpel 1 Rocket-Radar Nutze 25 Power-Ups bei Pokémon 5.000 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 2 Premium-Kampf-Pässe und 5.000 Sternenstaub.

Lohnt sich das? Wenn ihr euch die Gegenstände, die ihr bei dieser Forschung erhaltet, sowieso kaufen wollt, dann könnt ihr mit Hilfe dieser Forschung sparen. Bedenkt aber, dass ihr durch die Power-Ups auch Sternenstaub einsetzen müsst, um die Aufgaben zu erledigen.

Wie gefallen euch die beiden kurzen Forschungen aus dem neuen Event? Findet ihr es gut, dass man sie aufgrund der wenigen Aufgaben schnell erledigen kann, oder hättet ihr lieber Forschungen mit mehreren Kapiteln? Schreibt uns eure Meinung zum Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

