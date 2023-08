Agent Coulson sollte in Iron Man nicht einmal einen Namen haben, wurde später zum Star einer Marvel-Serie

Agent Coulson sollte in Iron Man eigentlich nur einen eine kleine Rolle werden, wie der Schauspieler Clark Gregg in einem Interview erzählte. Später wurde er eine präsente Figur im Marvel-Universum.

Der Schauspieler Clark Gregg hatte in Iron Man (2008) seinen ersten Auftritt als Agent Coulson. Es folgen weitere Marvel-Filme, in denen die Figur zu sehen ist, bis hin zu einer Serie, in der Clark Gregg eine Hauptrolle bekam.

Dabei sollte Agent Coulson ursprünglich eine viel kleinere Rolle werden, die noch nicht einmal einen Namen besaß.

„Jetzt habe ich einen Namen, das ist cool“

Clark Gregg erzählte gegenüber Cinemablend am 11. März 2019 von den Anfängen seiner Marvel-Figur.

So war für Agent Coulson nur eine geringe Screentime vorgesehen. Jedoch konnte der Schauspieler die Filmverantwortlichen in seiner Interaktion mit den anderen Darstellern so gut überzeugen, dass sie ihm prompt neue Szenen dazugaben:

Agent Coulson war eine kleine Rolle, wenn überhaupt, dann zwei Szenen. Und der Schlagabtausch gefiel ihnen irgendwie. Es gefiel ihnen, dass die Präsenz von S.H.I.E.L.D. da war, und plötzlich haben sie sieben weitere Szenen hinzugefügt! Als Nächstes sagt Pepper Potts: „Danke, Agent Coulson.“ Und ich dachte: „Jetzt habe ich einen Namen, das ist cool.“ Clark Gregg via Cinemablend.com

Nach seinem Auftritt in Iron Man, tauchte die Figur in mehreren weiteren Marvel-Filmen auf: Iron Man 2 (2010), Thor (2011) und The Avengers (2012). Auch in Captain Marvel (2019) war Clark Gregg wieder in seiner Rolle am Start.

Mit der Marvel Serie Agents of S.H.I.E.L.D wurde Agent Coulson sogar zur Hauptfigur befördert, die gemeinsam mit seinem Agenten-Team im Mittelpunkt des Geschehens steht. Ganze 7 Staffeln umfasste die Serie, bis sie 2020 beendet wurde.

Der Schauspieler reflektierte, dass der Erfolg von Marvel der letzten Jahre vor allem in der Offenheit liege. Man probiere neue Ideen aus, die am Ende gut ankommen, wie es auch bei seiner Figur der Fall war:

Aber ich habe mir immer gedacht, dass es da ein Geheimnis gibt, nämlich, dass selbst in diesen frühen Tagen ein Vertrauen in die Filmemacher bestand, ein Vertrauen in das, was sie sahen. Wenn sie das Gefühl hatten, dass etwas funktionierte, haben sie sich daran gehalten. Es gibt eine Art von Flexibilität, die meiner Meinung nach ebenso viel mit der Langlebigkeit dieses Projekts zu tun hat wie alles andere. Clark Gregg via Cinemablend.com

Nicht nur im Film und Fernsehen, wurde Agent Coulson zu einer präsenten Figur im MCU. Auch in den Comics hatte der Charakter im April 2012 sein Debüt in Battle Scars Vol #6 mit dem Spitznamen „Cheese“.

Als ein anderer Schauspieler von seiner Superheldenrolle erzählte, wurde er zunächst nicht so ganz ernst genommen. Anfang dieses Jahres kam sein 3. Solo-Film in die Kinos:

